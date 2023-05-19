الدوري الإيطالي: قمة بين نابولي وإنتر على وقع الاحتفالات

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد المرحلة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد قمة بين نابولي البطل وإنتر ميلان على وقع احتفال الأول بإحرازه اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990 وبلوغ الثاني نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2010.

يسافر «نيراتسوري» إلى جنوب إيطاليا بعدما أطاح بجاره ميلان في نصف نهائي المسابقة القارية الأم، في حين ما زالت جماهير نابولي تحتفل بفوز فريقها بالسكوديتو للمرة الثالثة في تاريخه والأولى بعد ثنائيته مع الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا عامي 1987 و1990، وفق «فرانس برس».

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ومن المتوقع أن يعمد المدرب إنزاغي إلى المداورة بين لاعبيه لتفادي عامل التعب أمام النادي الجنوبي الذي لم يخسر سوى مباراة واحدة من الست الأخيرة في «سيري أ»، عبر إراحة مهاجمه المتألق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والمخضرم البوسني إدين دجيكو.

إنتر والابتعاد عن منافسيه

وفي حين أن التعادل أو الخسارة لا يؤثران على نابولي، فإن نتيجة مماثلة لإنتر ميلان ستضعه في مرمى نيران منافسيه الساعين لمقعد في دوري الأبطال، حيث يحتل «نيراتسوري» المركز الثالث مع 66 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن لاتسيو الرابع وخمس نقاط عن ميلان الخامس، كما يتأخر بفارق ثلاث نقاط عن يوفينتوس الثاني وذلك قبل ثلاث مراحل من النهاية.

وتميل الأرقام لصالح إنتر الذي فاز في ست من مبارياته التسع الأخيرة في الدوري أمام نابولي المتسلح بكونه الفريق الذي فاز بأكبر عدد من المباريات هذا الموسم أمام منافسين في المراكز السبعة الأولى مع ثمانية انتصارات في 11 مباراة وخسر في ثلاثة.

وعلى نابولي أن يستعيد نجاعته التهديفية بقيادة متصدر ترتيب الهدافين النيجيري فيكتور أوسيمين (23 هدفاً في 29 مباراة) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (12 هدفاً) حيث لم يسجل منذ فوزه باللقب سوى هدف يتيم في الفوز على فيورنتينا بهدف لصفر.

مواجهة يوفينتوس وإمبولي

من ناحيته، يحلّ يوفينتوس ضيفاً على إمبولي الإثنين في ختام منافسات هذه المرحلة أملاً في تعويض خيبة خروجه من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام ملك هذه المسابقة إشبيلية الإسباني في نصف النهائي.

«لم ننجح اليوم، سنواصل العمل»

قال مدرب «السيدة العجوز» ماسيميليانو أليغري عقب الخسارة أمام النادي الأندلسي بهدفين لهدف بعد التمديد إياباً الخميس «عليك أن تضع الأهداف في الشباك عندما تسنح لك الفرص. خاض اللاعبون مباراة جيدة، لكنها كانت في نصف نهائي كأس أوروبا، وكان علينا أن نعطي المزيد».

وأضاف «ماذا كان ينقصنا؟ وضع الفرص في الشباك... هو فريق يفتقر إلى الخبرة على المستوى القارّي وهذه مباريات بدنية تتطلب الكثير... هناك الكثير من الأشياء تتغير على المستوى الأوروبي... أنا سعيد لأن الأندية الإيطالية وصلت إلى نهائيات المسابقات الأوروبية. لم ننجح اليوم؟ نعم، وسنواصل العمل».

وبات على رجال أليغري ضمان مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا عبر الدوري في ظل الحديث عن توجه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي.

وكان الاتحاد المحلي للعبة أفاد الأربعاء أن العدالة الرياضية الإيطالية ستراجع عقوبة يوفينتوس في 22 الحالي والتي تم تعليقها في 20 أبريل لإعادة التقييم.

لاتسيو لتعزيز مركزه الرابع

وبدوره، يسعى لاتسيو لتعزيز مركزه الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية عندما يحلّ ضيفاً على أودينيزي الثاني عشر الأحد، متسلحاً بعدم خسارته أمامه في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري بستة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات.

وفشل أودينيزي في التسجيل في 11 من مبارياته الـ 16 الأخيرة أمام «بيانكوليستي» في الدوري، لكنه يمني النفس بعدم خسارته في عقر داره في مبارياته الثماني الأخيرة محققاً ثلاثة انتصارات مقابل خمسة تعادلات.

مواجهة ميلان وسمبدوريا

في المقابل، يأمل ميلان في أن يضع خلفه خيبة الخروج من دوري الأبطال عندما يستقبل سمبدوريا الهابط إلى الدرجة الثانية السبت، في حين من المرجح ألاّ يعمد مدربه ستيفانو بيولي إلى اجراء تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية.

ويجد «روسونيري» نفسه أمام مهمة صعبة تتمثل بانهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، أو على الأقل في المركز الخامس بانتظار عقوبة جديدة على يوفينتوس.

ويزور سمبدوريا ملعب «سان سيرو» وهو يجر أذيال الخيبة حيث لم يحقق الفوز في سلسلة من ثماني مباريات، في حين لم تكن حال مضيفه أفضل حيث لم يحصد النقاط الثلاث سوى مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري ليتراجع في الترتيب.