الدوري الإيطالي: سبيتسيا يفاجئ ميلان ويهزمه بثنائية

القاهرة - بوابة الوسط

مُني فريق إيه سي ميلان بانتكاسة في مسعاه لضمان مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه أمام مضيفه سبيتسيا المهدد بالهبوط بهدفين نظيفين السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتواصلت معاناة ميلان هذا الأسبوع بعد أن دخل إلى المباراة في أعقاب سقوطه بهدفين ضد جاره وضيفه إنتر ميلان على ملعب «سان سيرو» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل لقاء الإياب المرتقب على الملعب ذاته الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

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وسجل سبيتسيا الهدف الأول قبل ربع ساعة من النهاية عندما ارتدّت رأسية الفرنسي كيلفان أميان من القائم لتعود إلى البولندي بريميشلاف فيشنييفسكي تابعها في الشباك.

أما سبيتسيا فأبقى على آماله في البقاء بين الكبار رافعًا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع فيرونا السابع عشر الذي يستضيف تورينو الأحد وعلى بُعد نقطتين من ليتشي السادس عشر.

غيابات عديدة في صفوف ميلان

وخاض ميلان اللقاء بغيابات عدة، أبرزها لاعب الوسط الجزائري الدولي إسماعيل بن ناصر بعد إعلان ناديه الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، نتيجة اصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام إنتر.

ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد لوكالة فرانس برس أنه لن يلعب مجددًا هذا الموسم، فيما ذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن فترة غياب الجزائري تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

غياب لياو المؤثر

كما غاب البرتغالي رافايل لياو عن المباراة على غرار لقاء إنتر بعد إصابته الأسبوع الماضي خلال الفوز على ضيفه لاتسيو في فخذه الأيمن.

ويُعدّ لياو السلاح الهجومي الأقوى لميلان في الموسمين الماضيين، وقاده إلى لقب الدوري «سيري أ» العام الماضي.