«يوروبا ليغ»: روما يتأهل لمواجهة إشبيلية في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل روما سلبيا مع باير ليفركوزن، في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم ليتأهل إلى المباراة النهائية، مستغلا فوزه ذهابا بهدف لصفر. وبهذا يصل روما إلى النهائي الأوروبي الثاني على التوالي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي. وسيواجه روما إشبيلية الذي فاز على يوفينتوس بهدفين مقابل هدف في إياب نصف نهائي البطولة.

بلغ روما الإيطالي المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، بتعادله سلبا مع مضيفه باير ليفركوزن الألماني في إياب نصف النهائي، الخميس، بعدما كان قد حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف لصفر، وفق «فرانس برس».

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وحسم هدف الشاب إدواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة «كونفرنس ليغ» الموسم الماضي، فيما حد روما من جماح هجوم ليفركوزن للمرة الثانية هذا الموسم، حيث استهل الأخير مباراة الذهاب وبرصيده 14 هدفا في ست مباريات سجلها تسعة لاعبين مختلفين.

وبرز دفاع روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في المباريات الأخيرة من المسابقة، إذ لم يستقبل سوى هدفين في سبع مباريات.

وتأهل فريق العاصمة إلى النهائي الثاني له فقط في المسابقة بعد 1991، حين خسر أمام مواطنه إنتر.

ولطالما وصف مدربه مورينيو نفسه عندما كان مدربا لتشيلسي الإنجليزي بأنه «المدرب المميز»، وهو يملك رصيدا مميزا في أوروبا، بعد تتويجه بدوري الأبطال مع بورتو البرتغالي وإنتر الإيطالي، و«يوروبا ليغ» كأس الاتحاد سابقا مع بورتو البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، و«كونفرنس ليغ» مع روما الموسم الماضي.

مواجهة إشبيلية ويوفينتوس

بدوره تمكن إشبيلية من تخطي عقبة يوفينتوس في الدور نصف النهائي بتغلبه عليه في مواجهة الإياب بهدفين لهدف، مستغلا عامل الأرض والجمهور في ملعب «سانشيز بيزخوان»، بعد نهاية لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى الفريق الإسباني لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة السابعة، عندما يواجه روما في النهائي الذي يقام في 31 مايو.