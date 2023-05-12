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«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 03:03 مساء
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
لقطة من مواجهة روما وبايرن ليفركوزن في الدوري الأوروبي، 11 مايو 2023. (الإنترنت)
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حقق روما الإيطالي الأهم بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم.

وسجل إدواردو بوفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل على ملعب «باي أرينا» في ليفركوزن، وفق «فرانس برس».

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ونجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه الى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.

روما يبلغ نصف النهائي
وهي المرة الرابعة في السنوات الست الأخيرة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي في مختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي في طريقه إلى لقب «كونفرنس ليغ» على حساب فينورد روتردام الهولندي.

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