«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

حقق روما الإيطالي الأهم بفوز صعب على ضيفه باير ليفركوزن الألماني بهدف نظيف الخميس على الملعب الأولمبي في العاصمة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم.

وسجل إدواردو بوفي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63، ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل على ملعب «باي أرينا» في ليفركوزن، وفق «فرانس برس».

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ونجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه الى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.