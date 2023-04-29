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الدوري الإيطالي: ميلان وروما يتقاسمان تعادلًا مثيرًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 09:14 مساء
الدوري الإيطالي: ميلان وروما يتقاسمان تعادلًا مثيرًا
لقطة من مواجهة روما وميلان بالدوري الإيطالي، 29 إبريل 2023. (الإنترنت)
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بقي ميلان وروما على المسافة ذاتها في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادلهما المثير بهدف لمثله على الملعب الأولمبي في العاصمة السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الإنجليزي تامي أبراهام ما بدا أنه هدف الفوز القاتل لروما في الدقيقة في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلًا من الوقت الضائع من أول تسديدة على المرمى في اللقاء من قبل الفريقين، وفق «فرانس 24».

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لكن البديل البلجيكي ألكسيس ساليماكيرز خطف التعادل لميلان في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من ضائع بعد التسعين من أول تسديدة أيضًا لفريقه على المرمى، بعد أن تابع عرضية طويلة نفذها البرتغالي رافايل لياو نحو القائم الثاني.

وبقي ميلان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف المسجلة على روما الخامس، إذ هما متساويان في المواجهتين المباشرتين ولديهما فارق الأهداف ذاته زائد 14 هدف.

الفرصة متاحة أمام إنتر
وستكون الفرصة متاحة لإنتر السادس صاحب الـ54 نقطة لخطف المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفريقين، في حال فوزه على ضيفه لاتسيو الثاني الأحد، وهي المباراة التي ستشكل فرصة لنابولي للتويج بطلًا للمرة الأولى منذ 1990 في حال فوزه على ساليرنيتانا مقابل تعادل أو سقوط لاتسيو.

وسيحاول بدوره أتالانتا السابع بـ52 نقطة الاستفادة من تعادل روما وميلان عندما يحل على تورينو الثاني عشر لاحقًا.

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