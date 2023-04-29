  • Alwasat News
Atwasat

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 02:23 مساء
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
زلاتان إبراهيموفيتش. (فرانس برس)
alwasat radio

تعرّض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لإصابة جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي، اليوم السبت، إصابته بربلة ساقه اليمنى. ولم يحدّد ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش، لكنه تحدّث عن أمل ضئيل بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع يونيو المقبل في إيطاليا.

- يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر​

وتعرّض المهاجم الفارع الطول، البالغ 41 عاما، للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي (2-0) الأسبوع الماضي، علما بأن فريقه مدعو للحلول على روما السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من «سيري أ»، حيث يحتل المركز الرابع، حسب «فرانس برس».

عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية
وبعد أن لعب دورا فاعلا في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيرا في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022. وكان اللاعب قد عبّر عن رغبته بخوض كاس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

مشوار منتظر في دوري الأبطال أمام إنتر
استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، خلال الفوز على أودينيزي (3-1) في مارس الماضي، عندما أصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي. واسمه ليس مدونا على قائمة «روسونيري» في دوري أبطال أوروبا، ليخوض نصف نهائي المسابقة أمام جاره إنتر مايو المقبل.

وتلقي هذه الإصابة بمزيد من الشكوك حيال اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في يونيو ولم يُعلن بعد عن تجديده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية

«استثنائي ومتميز».. اسم بيليه يدخل قاموس اللغة البرتغالية
عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ومدير الأمن

عدد من شباب الزاوية يعلنون «العصيان المدني».. ويطالبون بمحاسبة المجلس البلدي ...
«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية

«الاقتصاد» تحض على تنفيذ قرار حظر مزاولة غير الليبيين للأنشطة التجارية
شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: مصالحات برقة.. انفراجة حقوقية أم تجديد للسيطرة؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
بيئة فيكتور أوسيمين: اللاعب لم يتفق مع أي نادٍ
بيئة فيكتور أوسيمين: اللاعب لم يتفق مع أي نادٍ
دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث
دورة مدريد: «ريمونتادا» ألكاراس تقوده للدور الثالث
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
برشلونة يبحث الإفاقة أمام ريال بيتيس في معركة «الليغا»
برشلونة يبحث الإفاقة أمام ريال بيتيس في معركة «الليغا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
الوداد يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد ماراثون أمام سيمبا التنزاني
الوداد يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد ماراثون أمام ......
فريق إيطالي يستبعد دراجا قتل قطة من نافذة غرفته
فريق إيطالي يستبعد دراجا قتل قطة من نافذة غرفته...
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال...
برشلونة يبحث الإفاقة أمام ريال بيتيس في معركة «الليغا»
برشلونة يبحث الإفاقة أمام ريال بيتيس في معركة «الليغا»...
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
المزيد