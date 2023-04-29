إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط

تعرّض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لإصابة جديدة قد تبعده حتى نهاية الموسم، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي، اليوم السبت، إصابته بربلة ساقه اليمنى. ولم يحدّد ميلان مدة غياب إبراهيموفيتش، لكنه تحدّث عن أمل ضئيل بعودته قبل انتهاء الموسم مطلع يونيو المقبل في إيطاليا.

- يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر​

وتعرّض المهاجم الفارع الطول، البالغ 41 عاما، للإصابة خلال عملية الإحماء، قبل فوز ميلان على ليتشي (2-0) الأسبوع الماضي، علما بأن فريقه مدعو للحلول على روما السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من «سيري أ»، حيث يحتل المركز الرابع، حسب «فرانس برس».

عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية

وبعد أن لعب دورا فاعلا في عودة ميلان إلى الساحتين الإيطالية والقارية، لم يشارك زلاتان كثيرا في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022. وكان اللاعب قد عبّر عن رغبته بخوض كاس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

مشوار منتظر في دوري الأبطال أمام إنتر

استهل مباراة واحدة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم، خلال الفوز على أودينيزي (3-1) في مارس الماضي، عندما أصبح أكبر مسجل في تاريخ الدوري المتوج ميلان بلقبه الموسم الماضي. واسمه ليس مدونا على قائمة «روسونيري» في دوري أبطال أوروبا، ليخوض نصف نهائي المسابقة أمام جاره إنتر مايو المقبل.

وتلقي هذه الإصابة بمزيد من الشكوك حيال اعتزال محتمل لإبراهموفيتش في نهاية الموسم، إذ ينتهي عقده في يونيو ولم يُعلن بعد عن تجديده.