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«يوروبا ليغ»: يوفينتوس يحيي آماله بتعادل «قاتل» أمام إشبيلية في نصف النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 مايو 2023, 03:11 مساء
«يوروبا ليغ»: يوفينتوس يحيي آماله بتعادل «قاتل» أمام إشبيلية في نصف النهائي
لقطة من مواجهة يوفينتوس وإشبيلية في الدوري الأوروبي، 11 مايو 2023. (الإنترنت)
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خطف يوفينتوس الإيطالي تعادلا قاتلا من ضيفه إشبيلية الإسباني، بهدف لمثله في الوقت بدل من الضائع، الخميس، في تورينو في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم.

وكان إشبيلية «ملك» المسابقة من دون منازع في عصرها الحديث بعدما أحرز لقبها ست مرات بين 2006 و2020، في طريقه إلى فوز غال على ملعب «أليانز ستاديوم» بعد كرة من أوليفر توريس إلى الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الذي توغل على الجهة اليمنى ومررها عرضية زاحفة داخل المنطقة إلى المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري، فسددها بيسراه من اللمسة الاولى ومن مسافة قريبة على يسار حارس المرمى الدولي البولندي فويتشيخ شتشيزني في الدقيقة 26، وفق «فرانس برس».

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لكن يوفينتوس خطف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بفضل رأسية من المدافع البديل فيديريكو غاتي.

ويلتقي الفريقان إياباًد على ملعب «رامون سانشيس بيسخوان» في إشبيلية، الخميس المقبل.

ويعتبر عملاق تورينو من أنجح الأندية على صعيد «يوروبا ليغ» التي أحرز لقبها ثلاث مرات أيام كأس الاتحاد الأوروبي العام 1997، بينها اثنان في التسعينيات عامي 1990 و1993، التي شهدت وصوله أيضا مرة واحدة أخرى إلى النهائي في 1995.

وفي حال فوزه بالمسابقة سيضمن فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، مشاركته في دوري أبطال أوروبا في ظل الحديث عن توجه لحسم جزء من النقاط الـ15 التي استعادها في استئنافه للعقوبة المرتبطة بالتلاعب المالي، حيث يحتل المركز الثاني قبل أربع مراحل على نهاية الموسم.

إشبيلية والعودة للتألق
من ناحيته، عاد إشبيلية إلى التألق بعد بداية صعبة في «الليغا»، حيث انتقل من التفكير بتجنب الهبوط إلى التفكير بإحراز لقب «يوروبا ليغ» بعدما أخرج مانشستر يونايتد الإنجليزي في ربع النهائي، وذلك منذ وصول مدربه الجديد خوسيه لويس مينديليبار (62 عاما) في مارس خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.

كما فاز النادي الأندلسي في ست من مبارياته التسع في الدوري متقدماً للمركز الحادي عشر.

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