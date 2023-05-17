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جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 مايو 2023, 05:00 مساء
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
شعار فريق مانشستر يونايتد من خارج ملعب «أولد ترافورد». (أرشيفية: الإنترنت)
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رفع المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قيمة عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من عائلة «غلايزر» الأميركية، وفق ما أفاد مصدر قريب من ملف الاستحواذ إلى «فرانس برس» الثلاثاء.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء «الشياطين الحمر»، وفق «فرانس برس».

- عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
- جولة ثالثة في سباق شراء مانشستر يونايتد

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير. لكن هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل غلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبذها أبداً مشجعو يونايتد.

خلافاً لذلك، يسعى الشيخ جاسم لشراء كامل حصص النادي، ويعد بتسديد ديونه البالغة 1.2 مليار دولار أميركي.

ويبدو أن عائلة غلايزر التي امتلكت النادي في 2005، مصممة على مبلغ ستة مليارات جنيه إسترليني من أجل إعطاء موافقتها للبيع.

الإسراع في البيع للحاق بسوق الانتقالات
ودعا اتحاد روابط جماهير يونايتد إلى تسريع عملية الاستحواذ للسماح للملاك الجدد بالمساهمة في صيف الانتقالات.

وتراجعت نتائج يونايتد في السنوات الأخيرة تحت ملكية عائلة غلايزر. لم يحرز النادي لقب الدوري منذ رحيل مدربه الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون قبل عقد من الزمن.

لكن يونايتد أحرز لقبه الأول في ست سنوت، بتتويجه بلقب كأس الرابطة المحلية في الموسم الأول لمدربه الهولندي إريك تن هاغ.

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