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عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 12:17 صباحا
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
علم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملعبه أولد ترافورد. (أرشيفية: الإنترنت)
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تقدم المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بعرض ثالث وأخير لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وفق ما أفادت مصادر وكالة فرانس برس الجمعة.

جاسم في حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف
ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء «الشياطين الحمر» من عائلة غلايرز الأميركية. كما ورد أن راتكليف قدّم عرضاً آخر قبل الموعد النهائي الجمعة للجولة الثالثة من تقديم العروض.

وفيما ورد أن العرض الأخير للشيخ جاسم تجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (6.2 مليار دولار)، فإن حجم عرض راتكليف المعدّل لم يُعلن بعد.

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