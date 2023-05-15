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لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 02:09 مساء
لابورتا يتعهد بإعادة ميسي: برشلونة «سيفعل المستحيل»
رئيس برشلونة جوان لابورتا. (أرشيفية : الإنترنت)
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قال رئيس برشلونة جوان لابورتا، الإثنين، إن النادي «سيبذل قصارى جهده» لإعادة نجمه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي هذا الصيف. ومن المقرر أن يغادر ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف عندما ينتهي عقده ويأمل برشلونة المتوج بطلا للدوري الإسباني في استعادة هدافه التاريخي، على الرغم من الاهتمام القوي من المملكة العربية السعودية.

يحتاج برشلونة إلى توفير أكثر من 200 مليون يورو (218 مليون دولار) من المدخرات أو مداخيل جديدة كي يتمكن من العمل دون قيود بموجب قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

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لابورتا يتحدث مع ميسي لاستعادة العلاقة
واشار لابورتا إلى أنه تحدث مع ميسي لمحاولة استعادة العلاقة بينهما التي تضررت عندما غادر «كامب نو» في العام 2021. وأراد ميسي البقاء في برشلونة لكن النادي لم يتمكن من الاحتفاظ به بسبب ديونه التي زادت عن مليار يورو (1.1 مليار دولار)، حسب «فرانس برس».

حديث تليفزيوني صريح عن محاولة العودة
وقال لابورتا لمحطة تلفزيون كتالونيا العامة الإقليمية «تي في 3»: «لقد تحدثت إلى ليو بطريقة ما لإعادة تصويب الموقف الذي حدث، والذي اضطررت فيه إلى وضع النادي في المقدمة على حساب كل شيء، حتى هو أفضل لاعب في العالم، الحقيقة هي أنها كانت محادثة عاطفية للغاية، ممتعة للغاية، وقد أرسلنا رسائل لبعضنا البعض أخيرا، لقد هنأته على كأس العالم».

رئيس النادي: سنبذل قصارى جهدنا
وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين بعد فوز برشلونة (4-2) على إسبانيول لينتزع رسميا لقب الدوري الإسباني، تحدث لابورتا على تويتش «سنبذل قصارى جهدنا» للتعاقد مع ميسي. ولكن في حديثه إلى قناة «تي في 3»، كان لابورتا أكثر حذرا. إذ اعتبر أن ميسي هو «لاعب في باريس سان جيرمان وما سنفعله هو تحسين الفريق في جميع المجالات، لقد عملنا بالفعل على ذلك».

وأضاف «أعتقد أنه سيكون من الإساءة لي التحدث عن هذه الأسئلة حول ليو، لأنه ينتمي إلى فريق مثل باريس سان جيرمان، وعلينا الانتظار حتى نهاية الموسم، حتى ينتهي عقده، وبعد ذلك يمكننا التحدث بهدوء أكثر حول هذا الأمر».

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