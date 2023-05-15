تشافي.. لقب أول مع «البارسا» يجني ثقة وإشادة «كتالونية» كبيرة

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز تشافي هرنانديز لقبه الكبير الأول كمدرب لبرشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، فمع قدوم تشافي في نوفمبر 2021 من السد القطري حيث أنهى مسيرته كلاعب وبدأها كمدرب، توقع البعض أن يكون غوارديولا الثاني، عطفا على الإنجازات الخارقة التي حققها مع المدرب اللامع في العقد الثاني من الألفية، أبرزها ثلاثية لافتة في موسمه الأول العام 2009، لكن حالة النادي كانت مختلفة تماما مع وصول تشافي، على صعيدي نوعية اللاعبين والقدرات المالية.

- إنتر ينتشي بنتائج بارزة قبل حجز بطاقة نهائي دوري الأبطال.. وميلان يتخبط رغم استعادة «لياو»

تفوق تشافي أكسبه مزيد الوقت لنفسه، لكن لا يزال أمامه الكثير لإثباته مع النادي المتعطش لنجاحات قارية، ولا شك أن تشافي (43 عاما) رفع معنويات الكاتالونيين بعد تخبطات محرجة في المواسم الأخيرة الماضية، تلت اللقب الأخير في الدوري العام 2019 مع المدرب إرنستو فالفيردي، حسب «فرانس برس».

عمل فني لتحسين أوضاع الخطوط

عمل تشافي على تحسين خطوط برشلونة الفنية خاصة في الدفاع، فدفع بأليخاندرو بالدي بدلا من جوردي ألبا في مركز الظهير الأيسر، وتعاقد مع اللاعبين الهامين الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي جول كونديه. وكانت الصلابة الدفاعية إحدى ميزات برشلونة هذا الموسم، ففاز في عدة مباريات بنتيجة هدف، خلافا لسمعة النادي المرتكزة على تسجيل الأهداف بكميات كبيرة.

إخفاق على الصعيد القاري

بيد أن برشلونة أخفق في دوري الأبطال مع خروج محبط من دور المجموعات، ثم أطاحه مانشستر يونايتد الإنجليزي من المسابقة الرديفة «يوروبا ليغ»، ووقف الخروج من البطولتين القارتين والأداء الناجع إنما غير الاستعراضي في صف منتقدي تشافي، رغم ضمان لقب الدوري «الليغا» والكأس السوبر المحلية.

الرد على الانتقادات سريعا

وعرف المدرب كيف يرد سريعا على تلك الانتقادات في موسمه الأول الكامل كمدرب، قائلا «نقيم من أين أتينا وأين أصبحنا الآن، أمام فريق عظيم مثل ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، نحن داخل النادي نعطي هذا اللقب أهمية كبرى، إذا كان الناس خارج النادي لا تريد ذلك، فلا يمكنني السيطرة، لكن نمنحه قيمة كبيرة خصوصا إذا ما نظرنا إلى المكان الذي أتينا منه العام الماضي».