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إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 03:45 مساء
إقالة مدرب فينيكس صنز بعد الخروج من الأدوار الإقصائية
مدرب نادي فينيكس صنز لكرة السلة مونتي وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)
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أقال نادي فينيكس صنز مدربه مونتي وليامز، أفضل مدرب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي بعد الخروج من الدور الثاني للأدوار الإقصائية للمنطقة الغربية على يد دنفر ناغتس، وفق ما أعلن النادي السبت.

حقق وليامز 194 انتصارًا و115 هزيمة مع صنز خلال أربعة مواسم، ولكنه أقيل بعد يومين من خروجه في سلسلة نصف نهائي الغربية (4-2) أمام ناغتس، وفق «فرانس برس».

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قال مدير عمليات كرة السلة في صنز جيمس جونز وفق ما نقل عنه حساب النادي على إنستغرام «نشعر بالامتنان لكل ما أسهم به مونتي في مجتمع صنز».

وحقق ناغتس فوزًا بنتيجة 125 نقطة مقابل 100 نقطة في فينيكس في المباراة السادسة والتي كان صنز بحاجة للفوز بها لجر السلسلة إلى مواجهة سابعة في دنفر.

أبرم مالك صنز الجديد مات إيشبيا والذي اتخذ قرار إقالة وليامز وفق التقارير، صفقة ضخمة بعد توليه منصبه مباشرة، باستقدام كيفن دورانت من بروكلين نتس في اللحظات الأخيرة من فترة التبادل في فبراير الماضي.

لكن إصابة في الكاحل سمحت لدورانت بخوض ثماني مباريات فقط مع الفريق في الموسم المنتظم.

السجل التدريبي لوليامز
وليامز الذي لديه سجل تدريبي إجمالي (367-336) في خمسة مواسم مع نيو أورليانز بيليكانز وأربعة مع صنز، قاد فينيكس إلى نهائي العام 2021 حيث خسر أمام ميلووكي باكس، قبل أن يخرج من الدور الثاني للأدوار الإقصائية في الموسمين الماضي والحالي.

مع توقيع كل من دورانت وديفن بوكر على عقد طويل الأمد، سيكون صنز وجهة جذابة لأي مدرب.

وينضم وليامز (51 عامًا) إلى نيك نورس من تورونتو رابتورز ومايك بودينهولزر من باكس كمدربين جرت إقالتهم هذا العام بعد أن فازوا بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال المواسم الخمسة الماضية.

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