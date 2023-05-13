مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات

القاهرة - بوابة الوسط

أقرّ مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير أن تشكيلة فريقه لموسم 2022 - 2023 «ليست فريق بطولات»، لكنه لا يزال يعتقد بأن الثلاثي ستيفن كوري، كلاي تومسون وداريموند غرين بمقدوره قيادة «ووريرز» إلى منصة التتويج في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

بعد إقصاء فريقه الجمعة على يد لوس أنجليس ليكرز (2-4) في نصف نهائي المنطقة الغربية، أصرّ كير أن الثلاثي الناري لم ينته بعد «أعتقد أنه من الصعب للغاية التفكير بهذا الأمر الآن»، وفق «فرانس 24».

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أجاب عن سؤال حول الانتقالات المحتملة لدى الفريق المتوج أربع مرات باللقب في آخر ثماني سنوات «ما يمكنني قوله أن درايموند، كلاي وستيف، نواة فريقنا، لا يزال أمامهم الكثير لتقديمه للفريق. لا يزال خزانهم ممتلئاً».

تابع «أعتقد ان موسمهم كان جيداً، رغم عدم انتهائه بعلامة مرتفعة، لكن الثلاثة يتمتعون بمستوى رفيع ولا زلت أشعر أن هذا الفريق يملك مقومات فريق البطولة».

أزمة تثير الشكوك

وبدأت الشكوك تحيط بالفريق في أكتوبر، بعد انتشار فيديو لغرين وهو يدفع زميله جوردان بول في تمارين ما قبل بداية الموسم.

وصفها كير بالأزمة وارتدت على نتائج الفريق عندما خسر أول ثماني مباريات خارج ملعبه.

قاتل ووريرز، حامل لقب الموسم الماضي، لحجز تذكرته إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في المنطقة الغربية. أحتاج إلى سبع مباريات للتخلص من ساكرامنتو كينغز القليل الخبرة في الدور الأول.

تابع كير «بصراحة، أعتقد أن هذا الفريق وصل إلى طاقته. ليس فريق بطولة. لو كنا كذلك، لتقدمنا».