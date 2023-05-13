  • Alwasat News
Atwasat

مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 04:04 مساء
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
مدرب فريق غولدن ستايت ووريرز ستيف كير. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أقرّ مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كير أن تشكيلة فريقه لموسم 2022 - 2023 «ليست فريق بطولات»، لكنه لا يزال يعتقد بأن الثلاثي ستيفن كوري، كلاي تومسون وداريموند غرين بمقدوره قيادة «ووريرز» إلى منصة التتويج في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».

بعد إقصاء فريقه الجمعة على يد لوس أنجليس ليكرز (2-4) في نصف نهائي المنطقة الغربية، أصرّ كير أن الثلاثي الناري لم ينته بعد «أعتقد أنه من الصعب للغاية التفكير بهذا الأمر الآن»، وفق «فرانس 24».

- دوري السلة الأميركي: ووريرز يبقي آماله بعد تقليص الفارق مع ليكرز
- دوري السلة الأميركي: يوكيتش يقود ناغتس إلى نهائي المنطقة الغربية

أجاب عن سؤال حول الانتقالات المحتملة لدى الفريق المتوج أربع مرات باللقب في آخر ثماني سنوات «ما يمكنني قوله أن درايموند، كلاي وستيف، نواة فريقنا، لا يزال أمامهم الكثير لتقديمه للفريق. لا يزال خزانهم ممتلئاً».

تابع «أعتقد ان موسمهم كان جيداً، رغم عدم انتهائه بعلامة مرتفعة، لكن الثلاثة يتمتعون بمستوى رفيع ولا زلت أشعر أن هذا الفريق يملك مقومات فريق البطولة».

أزمة تثير الشكوك
وبدأت الشكوك تحيط بالفريق في أكتوبر، بعد انتشار فيديو لغرين وهو يدفع زميله جوردان بول في تمارين ما قبل بداية الموسم.

وصفها كير بالأزمة وارتدت على نتائج الفريق عندما خسر أول ثماني مباريات خارج ملعبه.

قاتل ووريرز، حامل لقب الموسم الماضي، لحجز تذكرته إلى الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في المنطقة الغربية. أحتاج إلى سبع مباريات للتخلص من ساكرامنتو كينغز القليل الخبرة في الدور الأول.

تابع كير «بصراحة، أعتقد أن هذا الفريق وصل إلى طاقته. ليس فريق بطولة. لو كنا كذلك، لتقدمنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة

«كلينكا»: الطفل المريض بالسكري والتنمر في المدرسة
«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي

«أطفال أبطال» (12)‎: رواسي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 24): «طبيخة الباشا» والحلو «روزاتا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة التعاون والنصر في «دورينا»
كاريكاتير خيري - قبة حديدية!

كاريكاتير خيري - قبة حديدية!
نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي

نقطة واحدة تحسم الهبوط الرسمي والمبكر لشباب الجبل إلى دوري الدرجة الأولى الليبي
بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»

بعد انتظار.. طرح أحدث نسخة من سلسلة ألعاب الفيديو «ذي ليجند أوف زيلدا»
عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط تضامنا مع الفلسطينيين (فيديو)
الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة

الفنان التشكيلي التونسي مراد شعابة
إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته

إردوغان يحذّر مؤيديه من دفع «ثمن باهظ» في حال هزيمته
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الأهلي بنغازي وشباب الجبل في «دورينا»
حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم العالم

حائز على «نوبل» للاقتصاد يحذر: سياسة أميركا العدائية تجاه الصين تهدد بتقسيم ...
«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي

«يوروبا ليغ»: روما يهزم ليفركوزن ويضع قدما في النهائي
براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر

براعم الأهلي بنغازي إلى نهائي الدوري على حساب النصر
إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة

إطلاق أول خط للحافلات الذاتية القيادة في المملكة المتحدة
بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات

بيونسيه تستهل من ستوكهولم أول جولة عالمية لها منذ سبع سنوات
إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق

إطلاق «آخر أعمال» الترميم لمتحف الموصل شمال العراق
ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك الشوفان لتنعيم البشرة والتخلص من الجلد الميت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة فرق
الدوري الإيطالي: صراع كبير على المراكز المؤهلة للأبطال بين ستة ...
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
الدوري الإسباني: إسبانيول يأمل في تأجيل تتويج برشلونة باللقب
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
دوري أبطال أفريقيا: الترجي «المنقوص» يواجه الأهلي «المنتشي»
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من ...
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن ......
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي يلوح في الأفق
قائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس يعلن رحيله رسميا والنصر السعودي ......
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم واحد
هالاند يُصبح الهداف التاريخي المطلق للدوري الإنجليزي في موسم......
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد...
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية على عاتقي في النهاية
توتنهام يقيل مدربين خلال 30 يوما.. ومالك النادي: المسؤولية ......
المزيد
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس...
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا
صيف ساخن ينتظر الأندية الأوروبية في أميركا...
دوري السلة الأميركي: ليكرز يقصي وريرز ويتأهل إلى النهائي
دوري السلة الأميركي: ليكرز يقصي وريرز ويتأهل إلى النهائي...
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات
مدرب «ووريرز»: تشكيلتنا الحالية ليست فريق بطولات...
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من اللقب
الدوري الفرنسي: باريس متسلحا بميسي يواجه أجاكسيو للاقتراب من......
المزيد