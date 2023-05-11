دوري السلة الأميركي: ووريرز يبقي آماله بعد تقليص الفارق مع ليكرز

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى غولدن ستايت ووريرز على آماله قائمة بالدفاع عن لقبه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، بفوزه على ضيفه لوس أنجليس ليكرز بـ121 نقطة مقابل 106 نقطة الأربعاء وتقليصه الفارق في نصف نهائي المنطقة الغربية (2-3).

وشهدت المباراة إصابة عملاق ليكرز أنتوني ديفيس في صدغه، ما اضطره لترك المباراة في عز إثارتها، وفق «فرانس برس».

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وعلى غرار ليكرز، أبقى نيويورك نيكس على آماله عندما سجّل جايلن برانسون 38 نقطة وقاده إلى تحقيق الفوز على ضيفه ميامي هيت بـ112 نقطة مقابل 103 نقاط، مقلصا الفارق إلى (2-3) في نصف نهائي الشرقية.

ويتعيّن على غولدن ستايت ونيويورك تحقيق الفوز الجمعة في المباراة السادسة، لفرض مباراة سابعة حاسمة من أجل التأهل إلى نهائي المنطقة.

تقارب شديد في المستوى

واللافت أن المواجهات الأربع في نصف النهائي ستشهد مباراة سادسة، ما يدل على التقارب الشديد بينها، إذ يتقدم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (3-2) على بوسطن سلتيكس في الشرقية، ومثله دنفر ناغتس على فينيكس صنز في الغربية.

وفي تاريخ الدوري، نجح 13 فريقا فقط في قلب تأخره (1-3) والتأهل (4-3). حقق ووريرز هذه العودة أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية العام 2016، ثم صنع كليفلاند كافالييرز بقيادة ليبرون جيمس، نجم ليكرز الحالي، المفاجأة أمام غولدن ستايت نفسه في النهائي.