دوري السلة الأميركي: ليكرز وهيت يتقدمان على ووريرز ونيكس

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم كل من لوس أنجليس ليكرز وميامي هيت على غولدن ستايت ووريرز ونيويورك نيكس (2-1) في السلسلة بالفوز عليهما بـ127 نقطة مقابل نقطة97 و105 نقاط مقابل 86 نقطة في نصف نهائي المنطقتين الغربية والشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة.

في المباراة الأولى، أسهم نجما ليكرز أنتوني ديفيس وليبرون جيمس بفوز عريض لفريقهما على غولدن ستايت بـ127 نقطة مقابل 97 نقطة، فسجل الأول 25 نقطة و13 متابعة وأضاف الثاني 21 نقطة وثماني تمريرات حاسمة ومثلها متابعات. كما سجل دانجيلو راسل 21 نقطة أيضا، وفق «فرانس برس».

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أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان نجمه ستيف كوري مع 23 نقطة في حين أضاف أندرو ويغينز وكلاي طومسون 16 و15 نقطة تواليا.

واللافت بأن ليبرون جيمس لم يسدد أي كرة باتجاه السلة في الربع الأول وهذا ما يحصل له للمرة الأولى في مسيرته خلال إحدى المباريات الإقصائية علما بأنه كان يخوض مباراته الرقم 275 فيها.

جيمي باتلر يقود هيت للفوز

وفي المجموعة الشرقية، قاد جيمي باتلر العائد من إصابة فريقه ميامي إلى الفوز على نيويورك نيكس بـ105 نقاط مقابل 86 نقطة بتسجيله 28 نقطة ليتقدم على منافسه (2-1) في السلسلة.

وكان باتلر غاب عن مباراة الثلاثاء التي خسرها فريقه بـ105 نقاط مقابل 111 نقطة بسبب معاناته من إصابة في كاحله.

وأضاف ماكس ستراس 19 نقطة للفائز وبام أديبايو 17 نقطة، أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جالين برانسون مع 20 نقطة.

واعتبر مدرب ميامي اريك سوبلسترا بأن عودة باتلر منحت دفعة ثقة هائلة للفريق وقال في هذا الصدد «لا تحليل آخر ممكن، لقد منح ثقة كبيرة لجميع زملائه الذين يستطيعون تمرير الكرة باتجاهه ويدركون بأن أمرا فعالا سيحصل».