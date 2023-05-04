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دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 01:04 مساء
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز في السلسلة
لقطة من مواجهة بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري السلة الأميركي، 3 مايو 2023. (الإنترنت)
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أعاد بوسطن سلتيكس سلسلته بمواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» إلى نقطة الصفر بفوزه عليه بـ121 نقطة مقابل 87 نقطة الأربعاء، فارضا التعادل (1-1)، برغم عودة نجم الأخير الكاميروني جويل إمبيد، المتوج أفضل لاعب في الدوري المنتظم.

على ملعب «تي دي غاردن» في بوسطن، لم يسقط الفريق الضيف في فخ الربع الأخير كما حصل معه في الخسارة على أرضه أيضا أمام أتلانتا هوكس في الدور الأول في مباراة تألق خلالها تراي بونغ الذي سجل 38 نقطة، ليعيد الكرة في مباراته الأولى في نصف النهائي أمام سيكسرز حيث كان جيمس هاردن جلاده هذه المرة بتسجيله بمفرده 45 نقطة، وفق «فرانس برس».

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وصيف البطل الموسم الماضي بقيادة الفعال مالكولم بروغدون، أفضل لاعب سادس في الدوري العادي، الذي سجل 23 نقطة، منها ست رميات ثلاثية من أصل عشرة، تقدم بفارق 32 نقطة قبل نهاية الربع الثالث، في حين بدا أن عودة سفنتي سيكسرز ستكون مستحيلة خصوصا انه خطف مباراة من عقر دار منافسه، ليوفر جهوده للمباراة الثالثة على أرضه في فيلادلفيا.

ورغم الخسارة، رحب سفنتي سيكسرز بعودة نجمه إمبيد الذي اختير الثلاثاء للمرة الأولى في مسيرته أفضل لاعب في الدوري العادي، بعدما غاب عن الملاعب لمدة أسبوعين بسبب التواء في ركبته اليمنى، وكما كان متوقعا لم يكن الكاميروني في فورمته المعهودة حيث يحتاج إلى مزيد الوقت للعودة إلى مستواه السابق مكتفيا بـ15 نقطة.

خوض المباريات لإيجاد الإيقاع
قال إمبيد «لا يوجد أفضل من خوض مباراة وإيجاد الإيقاع. وجدت أن الأمور تسير على ما يرام هذه الأمسية، لكن يجب أن تتحسن مع مرور الأيام».

وأضاف «في مطلق الأحوال، ليس لدي أي أعذار، إذا كنت هنا يعني أنه يمكنني اللعب».

وبالفعل، أسهم إمبيد في الشق الدفاعي لفريقه مع خمس صدات، منها واحدة منع خلالها نجم سلتيكس جايلن براون الذي سجل 25 نقطة من تسجيل «دانك». وقبلها، وقف كحائط صد أمام جايسون تايتوم الذي أنهى اللقاء مع سبع نقاط فقط.

هاردن ضحية صلابة سلتيكس
واعتبر هاردن ضحية الصلابة الدفاعية لسلتيكس إذ لم يظهر صورة مماثلة لمباراته الأولى مكتفيا بـ12 نقطة إلى عشر متابعات.

وبرز توبياس هاريس كأفضل هداف في صفوف الفريق الخاسر مع 16 نقطة.

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