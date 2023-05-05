دوري السلة الأميركي: ووريرز يرد بقوة على ليكرز ويتعادل في السلسلة

القاهرة - بوابة الوسط

رد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بقوة على جاره لوس أنجليس ليكرز وأدرك التعادل (1-1) في سلسلة الدور الثاني من «بلاي أوف» المنطقة الغربية، بفوزه الكبير بـ127 نقطة مقابل 100 نقطة الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

واستهل ووريرز السلسلة مع جاره بالسقوط على أرضه بـ112 نقطة مقابل 117 نقطة، ليخسر بذلك أفضلية الملعب التي نالها بحلوله خامسا في الموسم المنتظم مقابل اضطرار جاره العريق إلى خوض الملحق «بلاي إن» بعدما حل سابعا، وفق «فرانس برس».

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لكن فريق المدرب ستيف كير رد الخميس بقوة على ليبرون جيمس ورفاقه وأدرك التعادل قبل الانتقال إلى ملعب جاره لخوض المباراتين الثالثة والرابعة، وذلك بفضل كلاي تومسون الذي سجل 30 نقطة في ثلاثة أرباع، بينها 8 ثلاثيات من أصل 21 لحامل اللقب الذي دخل تاريخ الدوري كأول فريق ينجح في 42 ثلاثية خلال مباراتيه الأوليين في سلسلة من الـ«بلاي أوف».

بساطة الأمور هي المفتاح

وتفوق ووريرز بهذا الانجاز على ما حققه ليبرون جيمس مع فريقه السابق كليفلاند كافالييرز الذي سجل 40 ثانية في أول مباراتين له من سلسلته مع أتلانتا هوكس العام 2016.

وقال تومسون بعد اللقاء «أدركنا أننا سمحنا بأن تفلت المباراة الأولى من بين أيدينا. دخلنا الملعب وهجومنا كان سلسا جدا وخسرنا الكرة في عدد قليل من المناسبات، مع إيصالها الى اللاعب غير المراقب».

ورأى أنه «إذا حافظنا على بساطة الأمور، فيكمن أن يفتح الباب» من الناحية الهجومية من أجل الوصول إلى السلة.

وبساطة الأمور وتمريرات كوري التي وصلت الى 12 في أكبر عدد له في الـ«بلاي أوف» منذ 2014، أعطت مفعولها في الربعين الثاني والثالث اللذين سجل فيهما حامل اللقب 41 و43 نقطة تواليا، ليدخل الربع الأخير متقدما بفارق 30 نقطة.