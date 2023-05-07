اتفاق وشيك بين روما وعوار

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي روما الإيطالي إلى اتفاق مبدأي مع اللاعب الفرنسي الجزائري حسام عوار لاعب وسط فريق أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانضمام إلى «الذئاب» في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد حسام عوار مع ليون في يونيو 2023 المقبل، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد في هذه الفترة، وأبرز المهتمين هو نادي روما الإيطالي، وفق الصحفي في شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية فابريزيو رومانو.

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وأكمل عوار بالفعل الجزء الأول من التحاليل الطبية مع روما، ومن المقرر توقيع عقود انضمامه إلى روما قريبًا، ولمدة خمس سنوات مقبلة، تنتهي في يونيو 2028.

اهتمام ألماني إسباني باللاعب

ودخلت أندية آينتراخت فرانكفورت الألماني وريال بيتيس الإسباني على خط التفاوض مع اللاعب الجزائري، إلا أن روما بات أقرب للحصول على خدماته من أي ناد آخر.

نابولي أبدى اهتماما

ووضع نابولي حسام عوار ضمن قائمة قصيرة لتعزيز الفريق الصيف المقبل، إذ جعله أحد الخيارات إلى جانب ساماردزيتش، لاعب أودينيزي، وبالدانزي لاعب إمبولي، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو»، لكن يبدو أن روما الأقرب للظفر بخدمات اللاعب.