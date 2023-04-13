حسام عوار في محادثات ملموسة مع روما

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن لاعب وسط نادي ليون الفرنسي حسام عوار قريب من الانتقال إلى فريق روما الإيطالي، في صفقة انتقال حر الصيف المقبل، بعد اقتراب المحادثات بينهما إلى المرحلة النهائية.

وينتهي عقد عوار مع ناديه الفرنسي في يونيو المقبل، ومن حقه التوقيع حالياُ لأي نادٍ يريد، حسب فابريزيو رومانو.

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وأكد رومانو أن المحادثات لا تزال مستمرة بين عوار وروما، حيث لم يكتمل الاتفاق بعد، لا يزال يتعين على روما التوصل لاتفاق مع عوار حول الشروط الشخصية ومدة العقد.

فرانكفورت مهتم

وأشار فابريزيو أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أرسل مقترحًا قبل أسابيع إلى اللاعب الجزائري، الذي اختار تمثيل المنتخب الجزائري عوضًا عن الفرنسي، لكن عوار لم يوافق عليه.

ووضع نابولي حسام عوار ضمن قائمة قصيرة لتعزيز الفريق الصيف المقبل، إذ جعله أحد الخيارات إلى جانب ساماردزيتش لاعب أودينيزي وبالدانزي لاعب إمبولي، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».