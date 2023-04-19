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روما يغري عوار بعقد لمدة 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 04:40 مساء
روما يغري عوار بعقد لمدة 5 سنوات
لاعب فريق ليون الفرنسي حسام عوار. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو، أن الدولي الجزائري حسام عوار لاعب فريق ليون الفرنسي، قريب من التوقيع مع نادي روما الإيطالي، في صفقة انتقال حر، بعدما قدم النادي الإيطالي له عقدا لمدة خمس سنوات.

ينتهي عقد اللاعب البالغ 24 عاما في يونيو المقبل، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد يريد، إلا أن المفاوضات بين فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني واللاعب عوار توقفت، حسب ما قاله الصحفي رومانو.

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بينما أكد فابريزيو رومانو أن نادي روما يدفع بكل قوته من أجل الحصول على توقيع حسام عوار، إذ قدم له عرضا لمدة خمس سنوات، ويأمل روما في حسم الصفقة سريعا، بعدما دخل نادي ريال بيتيس الإسباني على الخط.

فرانكفورت مهتم
وأشار فابريزيو في وقت سابق إلى أن نادي آينتراخت فرانكفورت أرسل مقترحًا قبل أسابيع إلى اللاعب الجزائري، الذي اختار تمثيل المنتخب الجزائري عوضًا عن الفرنسي، لكن عوارا لم يوافق عليه، لتنتهي المفاوضات تماما.

ووضع نابولي حسام عوار ضمن قائمة قصيرة لتعزيز الفريق الصيف المقبل، إذ جعله أحد الخيارات إلى جانب ساماردزيتش، لاعب أودينيزي، وبالدانزي لاعب إمبولي، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو»، لكن يبدو أن روما الأقرب للظفر بخدمات اللاعب.

تمثيل الجزائر
قرر لاعب ليون الفرنسي حسام عوار، تمثيل المنتخب الجزائري في قادم المحطات، بعدما تحدّث رئيس الاتحاد الجزائري مع اللاعب وأقنعه، ليقرر عوار حمل قميص الجزائر، بعد مباراة واحدة خاضها بقميص المنتخب الفرنسي.

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