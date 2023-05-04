دوري أبطال آسيا: الهلال في رحلة صعبة أمام أوراوا في إياب النهائي

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض الهلال، حامل اللقب أربع مرات، رحلة صعبة إلى سايتاما السبت، حيث يحل على أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، بعد سقوطه بفخ التعادل على أرضه ذهابًا بهدف لمثله.

وإلى أفضلية الهدف المسجل خارج أرضه، سيستفيد أوراوا أيضًا من غياب نجم الهلال سالم الدوسري لطرده في لقاء الذهاب، إثر خطأ غير مبرر نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو، وفق «فرانس برس».

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وكان الجناح الدولي افتتح التسجيل للهلال مطلع المباراة في الدقيقة 13، قبل أن يتسبب خطأ دفاعي بهدف التعادل لشينزو كوروكي مطلع الشوط الثاني بالدقيقة 53.

كما تعرض الهلال لصفعة قوية بإصابة قائد وسطه الدولي سلمان الفرج بعظمة الساق.

قاعدة الهدف خارج الأرض

وبحسب لوائح البطولة «تُطبق قاعدة الهدف خارج الأرض في نهاية الوقت الأصلي لإياب النهائي، وليس في الوقت الإضافي»، مما يعني أن التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج.

وقال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس بعد الذهاب «لا أعتقد أن الفريق عانى من اللياقة البدنية.. الفريق كان متحكمًا بالمجريات، لكن بعد ارتكاب خطأ ودخول هدف في مرمانا كان لذلك تأثير على اللاعبين من ناحية الاستعجال والتسرع من أجل استعادة التقدم».

تابع «الهلال معتاد على تخطي الظروف الصعبة.. وسنقاتل حتى آخر رمق.. الأمر الأهم ألا نفقد الأمل».

إسدال الستار على نسخة 2022

وبعد أكثر من سنة على انطلاقها، ستُسدل الستار على نسخة 2022. حجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما أسهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية.

ويبحث الهلال حامل اللقب عن تعزيز سطوته بلقب خامس قياسي بعد 1991 و2000 و2019 و2021، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.

أظهر الهلال قدرته على المنافسة قاريًا وحتى دوليًا، بعد حلوله وصيفًا لريال مدريد الإسباني في نهائي مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث تغلب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية.

تعثر محلي

لكن «الزعيم» تعثر محليا في الدوري وفقد منطقيًا آماله بإحراز لقب رابع على التوالي، نظرًا لحلوله رابعًا بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية. وبلغ فريق العاصمة نهائي كأس الملك بفوزه على الاتحاد بهدف نظيف بعد التمديد، ليضرب موعدًا مع الوحدة.

تسخير قوة الجمهور

ويتطلع أوراوا بقيادة المدرب البولندي ماتشيي سكورزا إلى «تسخير قوة جماهيره» التي ستناهز 60 ألف متفرج في استاد سايتاما شمال العاصمة طوكيو.

وهذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، فتوج الفريق الياباني في 2017 عندما كان مدرب الهلال الحالي دياس في فترته الأولى مع «الزعيم»، ثم رد الهلال الدين في نهائي 2019 عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في النسخة الأخيرة في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي.