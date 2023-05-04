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دورة مدريد للتنس: شفيونتيك تبلغ نصف النهائي خامس تواليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 11:35 صباحا
دورة مدريد للتنس: شفيونتيك تبلغ نصف النهائي خامس تواليا
إيغا شفيونتيك من مواجهة بترا مارتيتش في دورة مدريد للتنس، 3 مايو 2023. (الإنترنت)
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لدى السيدات، أكملت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، عقد المتأهلات إلى نصف نهائي دورة مدريد لكرة التنس بفوز سهل على الكرواتية بترا مارتيتش بمجموعتين (ستة صفر) و(ستة ثلاثة) في 69 دقيقة.

ولم تخسر شفيونتيك التي تخوض دورة مدريد للمرة الثانية فقط في مسيرتها، سوى ثماني نقاط في شوط أول باتجاه واحد أمام مارتيتش المصنفة 33 عالميا، وفق «فرانس برس».

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وتابعت البولندية على المنوال ذاته في المجموعة الثانية، لتبلغ نصف نهائي إحدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي إيه» للمرة الخامسة تواليا.

وخسرت مارتيتش سبعة أشواط متتالية، في حين فازت بأول شوط لها في المباراة بعد 37 دقيقة من انطلاقتها، كما لم تتمكن في أي وقت من الأوقات من وضع منافستها تحت الخطر.

وقالت شفيونتيك بطلة رولان غاروس للعامين 2020 و2022 «أشعر أنني ألعب بشكل أفضل وأفضل يوما بعد يوم وهو أمر رائع، كنت آمل في أن أشعر بذلك اليوم (الأربعاء)...».

فوز ثامن للبولندية
وهو الفوز الثامن تواليا للبولندية في نفس عدد المباريات التي خاضتها هذا العام على الملاعب الترابية المفضلة لديها، في نتائج مثالية قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من 28 مايو حتى 11 يونيو.

تأهل أول لكوديرميتوفا
وتلتقي شفيونتيك منافستها الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة ثالثة عشرة عالميا والتي بلغت الدور نصف النهائي لإحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، عندما تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة ووصيفة بطلة العام الماضي.

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