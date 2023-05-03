دورة مدريد للتنس: كوديرميتوفا تبلغ نصف النهائي بتجاوزها بيغولا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة ثالثة عشرة عالميًا الدور نصف النهائي لإحدى دورات الألف للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، عندما تغلبت على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة ووصيفة بطلة العام الماضي بمجموعتين لواحدة بواقع (ستة لأربعة) و(صفر لستة) و(ستة لأربعة) الأربعاء في ربع نهائي دورة مدريد.

وضربت كوديرميتوفا البالغة من العمر 26 عامًا موعدًا في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى أو الكرواتية بترا مارتيتش الـ33 عالميًا واللتين تلتقيان لاحقًا، وفق «فرانس برس».

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وقالت كوديرميتوفا: «الفوز على جيسيكا يبدو رائعًا جدًا، وأنا فخورة جدًا بنفسي لأن كل مباراة لعبت فيها قرابة ثلاث ساعات» في إشارة الى اضطرارها خوض ثلاث مجموعات في مبارياتها الأربع التي لعبتها حتى الآن في مدريد.

اللعب بشكل سيء

وأضافت «واليوم في المجموعة الثانية بدأت اللعب بشكل سيء جدًا. لكن قبل المجموعة الثالثة، قلت «فيرونيكا، عليك أن تحاولي تقديم أفضل ما لديك، لأن الجماهير موجودة هنا. أردت أن أظهر لكم بعض الطاقة».

وكانت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا واليونانية ماريا ساكَّاري التاسعة أول متأهلتين إلى نصف النهائي الأربعاء بفوزهما على المصرية ميَّار شريف والرومانية إيرينا كاميليا بيغو تواليا.