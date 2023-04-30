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دورة مدريد للتنس: إيغا شفيونتيك تبلغ الدور الرابع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 30 أبريل 2023, 09:37 مساء
دورة مدريد للتنس: إيغا شفيونتيك تبلغ الدور الرابع
البولندية إيغا شفيونتيك من مواجهة الأميركية برناردا بيرا في دورة مدريد للتنس، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)
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بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، الدور الرابع من دورة مدريد لماسترز الألف لكرة التنس بفوزها في «مباراة خادعة» على الأميركية برناردا بيرا بمجموعتين بواقع (ستة ثلاثة) و(ستة لاثنين).

وتتحضر شفيونتيك للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بأفضل طريقة ممكنة إذ حققت أمام المصنفة 29 عالميًا فوزها السادس تواليًا على ملاعب ترابية هذا الموسم، حسب «فرانس برس».

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قالت البولندية بعدما احتاجت إلى 75 دقيقة للفوز على منافستها «لا يمكنني القول أنها كانت مباراة سهلة. كل مباراة هي خادعة هنا».

وأضافت «أنا سعيدة لأني أصل إلى نمطي. اللعب بمواجهة لاعبة تلعب بيدها اليسرى ليس بالأمر السهل... لكني سعيدة جدًا لأني كنت منظمة ومركزة».

وضربت ابنة الـ21 عامًا موعدًا مع الصينية تشانغ شينوين المصنفة 22 والتي كانت اللاعبة الوحيدة التي تمكنت من الفوز بمجموعة أمامها في رولان غاروس العام الماضي أو الروسية إكاتيرينا الكسندروفا المصنفة 16.

شفيونتيك تلحق ببيغولا
ولحقت بشفيونتيك إلى الدور الرابع، الأميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة عالميًا والفائزة بصعوبة على التشيكية ماري بوزكوفا بمجموعتين (ستة لأربعة) و(سبعة لستة).

وتواجه بيغولا (29 عامًا) التي بلغت نهائي دورة مدريد العام الماضي حين خسرت أمام التونسية أنس جابر، الإيطالية مارتينا تريفيزان لمقعد في ربع النهائي.

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