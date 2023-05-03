أليماني: الزلزولي يستحق العودة إلى برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني ماتيو أليماني أن المغربي عبدالصمد الزلزولي يقدم مستويات ممتازة مع فريق أوساسونا ويستحق العودة إلى برشلونة والحصول على فرصة.

وانتقل الزلزولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة نحو فريق أوساسونا، بعقد لمدة عام واحد، وعليه فإنه سيعود إلى صفوف البارسا في يونيو المقبل، وفق «سبورت» الإسبانية.

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وقال ماتيو أليماني: «إعارة الزلزولي إلى أوساسونا كانت خيارا مثاليا، لقد تطور بطريقة رائعة».

وتابع المدير الرياضي للبارسا: «إنه يستحق فرصة للعودة هنا في برشلونة الصيف المقبل- سنتحدث عن ذلك مع تشافي».

تشافي يمتدح الزلزولي

وتحدث المدرب تشافي هيرنانديز في وقت سابق عن عبدالصمد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جيرونا بالدوري الإسباني: «عندما يعود، سنقرر. لكن «آبي» يمكن أن يكون مهمًا بالنسبة لنا في المستقبل».

وتابع المدرب الشاب: «عبدالصمد يستفيد أقصى استفادة من إعارته، إنه يصنع فرقًا ونحن سعداء للغاية معه. في برشلونة، تحتاج إلى لاعبين في هذا المستوى».