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نيوكاسل يستهدف التعاقد مع رافينيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 04:45 مساء
نيوكاسل يستهدف التعاقد مع رافينيا
لاعب فريق برشلونة الإسباني رافينيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الصحفي بجريدة «سبورت» الإسباني جيرارد روميرو أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يستهدف التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني رافينيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد نيوكاسل لتقديم 80 مليون يورو لبرشلونة من أجل إقناعه بالتخلي عن جناح الفريق في الصيف المقبل، وفق «جيرارد روميرو».

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وأضافت الجريدة، أن عرض نيوكاسل المغري قد يدفع برشلونة للموافقة على عليه، رغم عدم وجود اللاعب ضمن قائمة المغادرين في الميركاتو المقبل.

الصفقة الأغلى
وفي حال ضم نيوكاسل رافينيا من برشلونة مقابل 80 مليون يورو، سيصبح اللاعب البرازيلي أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي.

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