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عملاق فيلادلفيا الكاميروني «إمبيد» يحصد جائزة الأفضل في «إن بي إيه»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 12:16 مساء
عملاق فيلادلفيا الكاميروني «إمبيد» يحصد جائزة الأفضل في «إن بي إيه»
الكاميروني جويل إمبيد يسارا. (أرشيفية : الإنترنت)
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أحرز الكاميروني جويل إمبيد، عملاق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، جائزة أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» هذا الموسم، متقدما بفارق مريح على الصربي نيكولا يوكيتش، حامل اللقب في آخر سنتين.

وبعد حلوله وصيفا وراء يوكيتش مرتين، قدّم إمبيد موسما مميزا، حيث بلغ معدله 33.1 نقطة، و10.2 متابعة و4.2 تمريرة حاسمة في 66 مباراة، حسب «فرانس برس».

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وحصل إمبيد على 73 صوتا في المركز الأول، مقابل 15 ليوكيتش عملاق دنفر ناغتس، و12 لليوناني يانيس أنتيتوكونمبو «وحش» ميلووكي باكس.

إمبيد: عمل شاق لقد مررت بالكثير
قال اللاعب المولود في العاصمة الكاميرونية ياوندي لشبكة «تي أند تي» بعد تتويجه: «لا أعرف حقا من أين أبدأ، لقد انتظرتها منذ وقت بعيد».

تابع اللاعب البالغ طوله 2.13 متر: «عمل شاق، لقد مررت بالكثير. ولا أتحدث هنا فقط عن كرة السلة، بل عن الحياة، قصتي، كيف وصلت إلى هنا والتضحيات التي قدمتها».

جائزة تعزز مكانة إمبيد في «إن بي إيه»
أردف ابن التاسعة والعشرين «الشعور جيد. لا أعرف ماذا أقول. رائع»، وساعد اللاعب العملاق فريقه فيلادلفيا على الحلول ثالثا في المنطقة الشرقية خلال الدور المنتظم، لكنه غاب عن آخر مباراتين في الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) لإصابته في ركبته خلال المباراة الثالثة ضد بروكلين نتس الأسبوع الماضي، علما بأن فيلادلفيا يتقدم راهنا على بوسطن سليتكس القوي (1-0) في نصف نهائي الشرقية.

وتعزّز هذه الجائزة مكانة إمبيد في «إن بي إيه»، وذلك بعد مشوار صعب بدأ في معسكر لاكتشاف المواهب أداره مواطنه ولاعب دوري المحترفين السابق لوك مباه أموت.

وبعد خوضه موسما واحدا في دوري الجامعات، اختاره فيلادلفيا بعد تصنيفه ثالثا في درافت اللاعبين الصاعدين العام 2014.

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