الجزائر تحتضن الدورة الـ14 من كأس أمم أفريقيا للناشئين.. هل يشارك المغرب؟

القاهرة - بوابة الوسط

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عرس كروي قاري جديد، تحتضنه الجزائر بين 29 أبريل و19 مايو وهو كأس الأمم الأفريقية للناشئين (أقل من 17 عاما). ويشارك في هذه الدورة الـ14 لأول مرة 12 منتخبا بدلا من ثمانية منتخبات.

وفي وقت تواصل المنتخبات المشاركة توافدها على الجزائر، لم يحسم المغرب بعد قرار مشاركته، ويطالب، كما حدث في «الشان»، بالانتقال لها عبر خط جوي مباشر، وهو ما يرفضه البلد المضيف. ولمحاربة الغش في أعمار اللاعبين، التجأ الاتحاد الأفريقي للعبة، لأول مرة، لتقنية التصوير بالرنين المغناطيسي «إي إر إم»، حسب «فرانس برس».

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تحتضن الجزائر من 29 أبريل إلى 19 مايو 2023 نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأقل من 17 عاما، بمشاركة 12 منتخبا، بينهما منتخبان مغربيان وهما البلد المضيف والمغرب.

وتجري التظاهرة في ثلاث مجموعات، وفق ما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في فبراير. وتضم المجموعة الأولى: الجزائر، السنغال، الكونغو والصومال. ويلعب في المجموعة الثانية: المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا وزامبيا. أما المجموعة الثالثة، يتنافس فيها: الكاميرون، جنوب السودان، مالي وبوركينا فاسو.

التأهل للمونديال من بوابة البطولة

وإضافة إلى التباري من أجل إحراز اللقب، تتنافس المنتخبات الحاضرة في الدورة لضمان مشاركتها في مونديال هذه الفئة العمرية. وستفرز المسابقة أربعة منها، ستخوض المونديال في بلد لم يحدد اسمه بعد إثر سحب تنظيم المسابقة من البيرو.

هل يشارك المغرب؟

ومن جديد، تطفو السياسة والخلافات الجزائرية المغربية على سطح منافسة كروية قارية. ولا يزال مسؤولو اتحاد كرة القدم المغربي لم يحسموا بعد في مشاركة أشبال «أسود الأطلس» بهذه النهائيات، ويطالبون بخط جوي مباشر بدل المرور من تونس للانتقال إلى الجزائر، التي تفرض حظرا جويا على الطيران المغربي منذ سبتمبر 2021.

ونقل موقع «هسبورت» المغربي عن مصدر مسؤول أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، «متشبث بمطلب الترخيص للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة».

وأضاف الموقع، استنادا إلى نفس المصدر، «أن المنتخب المغربي يواصل تحضيراته بمركز محمد السادس بالمعمورة، في انتظار التوصل برد من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، خلال اليومين المقبلين، للحسم في مصير مشاركة منتخب الفتيان في نهائيات (كان) بالجزائر».

تعليق الجانب الجزائري

وذكر موقع «النهار» الجزائري أن المنتخب المغربي كان مقررا أن يصل إلى الجزائر، الثلاثاء، في رحلة عبر تونس بعد وصول سبعة منتخبات الإثنين، متهما رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بالقيام بـ«مناورات مشبوهة... بعد أن فشل في التشويش على الشان» حسب نفس الموقع.

وانسحب المنتخب المغربي للمحليين من «الشان»، الذي نظمته الجزائر بين 13 يناير و4 فبراير وفازت به السنغال، إثر رفض البلد المضيف الاستجابة لطلبه الدخول إليه عبر خط جوي مباشر.

التصوير بالرنين المغناطيسي لمحاربة الغش في أعمار اللاعبين

ولحسم الجدل القديم حول إمكانية حدوث تلاعبات في عمر اللاعبين. وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للعبة، على التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم كرة القدم للشباب في الكاف، واللجنة الطبية التابعة له، من أجل إجراء تعديلات على المادة (27) من قانون كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة.

وهذه التعديلات تخص التأكد من أعمار اللاعبين المشاركين في التظاهرة، حيث يخضع جميعهم للتصوير بالرنين المغناطيسي. ولهذه الغاية، دعا الاتحاد جميع المنتخبات للوصول إلى الجزائر قبل خمسة أيام من انطلاق المنافسة.

ووفق المادة (27) من قانون كأس الأمم الأفريقية المعدل، «إذا تم العثور بعد الانتهاء من اختبار الأهلية، التصوير بالرنين المغناطيسي، لمنتخب مشارك على أربعة لاعبين أو أكثر غير مؤهلين، يستبعد المنتخب المشارك بأكلمه».

استبعاد اللاعبين وليس المنتخبات

أما إذا تبين أنه بعد نفس الاختبار لمنتخب مشارك أن واحدا أو اثنين أو ثلاثة من لاعبيه غير مؤهل، فلن يسمح للاعب المعني أو اللاعبين المعنيين من المشاركة في المنافسة فقط دون أن يطال الإقصاء أيضا منتخب هؤلاء. لكن لن يسمح له باستبدال اللاعب أو اللاعبين غير المؤهلين.

ومع هذا القانون، بادرت عدة منتخبات بالاستغناء عن خدمات لاعبين شككت في أعمارهم، خشية تعرضها لعقوبات، بينها الكاميرون التي استثنت من قائمة منتخبها لأقل من 17 عاما أكثر من 20 لاعبا، كما ذكرت «الوطن» أن الجزائر تخلت عن ثلاثة أسماء من مواهبها كانت تعول عليهم في هذه التظاهرة القارية لنفس السبب.