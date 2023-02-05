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السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 12:24 صباحا
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
لقطة من مواجهة الجزائر والسنغال بنهائي «الشان»، 4 فبراير 2023. (الإنترنت)
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حقق منتخب السنغال لقب بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين «شان» لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب الجزائر بركلات الترجيح، عقب انتهاء شوطي المباراة الأساسيان والإضافيان بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات اللقاء، وأهدروا فرصة كبيرة لخطف اللقاء، لكن التعادل السلبي حسم الشوط الأول والثاني، في مباراة شهدت إشهار الحكم للعديد من البطاقات الصفراء.

- نهائي «شان»: إلى الأشواط الإضافية بعد تعادل الجزائر والسنغال
- نهائي «شان»: إلى الركلات الترجيحية بعد تعادل الجزائر والسنغال

واحتسب حكم المباراة ست دقائق من الوقت بدل من ضائع، في مباراة كانت السيطرة فيها متكافئة بين الفريقين، بينما حمل المنتخب الجزائري صاحب الأرض بعض ملامح الخطورة، قبل أن يطلق صافرته معلنا اللجوء للأشواط الإضافية، من أجل تحديد الفريق الفائز.

الشوط الإضافي الأول
وانتهى الشوط الإضافي الأول كما بدأ، إذ استمر التعادل السلبي بين المنتخبين، رغم ضياع فرصة محققة من المنتخب الجزائري، لخطف هدف الفوز.

الشوط الإضافي الثاني
في الشوط الثاني الإضافي ضغط الجزائريون بكل قوة، من أجل محاولة خطف الهدف، وإراحة الجماهير المتحمسة في أرض الميدان، التي لم تتوقف عن التشجيع حتى الرمق الأخير من المباراة.

حاول المنتخب السنغالي ضرب نظيره الجزائري بالمرتدات، واستغلال الكرات الثابتة التي شكلت خطورة على مرمى «محاربي الصحراء»، لكنها لم تسفر عن أي هدف، في المقابل جاءت تسديدة القندوسي القوية ردا على هجمات «أسود التيرنغا»، لكنها علت العارضة، لينتهي الشوطين الإضافيين على وقع التعادل ويلجأ المنتخبان للركلات الترجيحية لتحديد الفائز بنسخة «الشان» 2022 بالجزائر.

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب السنغالي.

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