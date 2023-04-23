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الدوري الإيطالي: ثنائية لوكاكو ترتقي بإنتر للمركز الخامس موقتا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 05:05 مساء
الدوري الإيطالي: ثنائية لوكاكو ترتقي بإنتر للمركز الخامس موقتا
لقطة من مواجهة إنتر وإمبولي في الدوري الإيطالي، 23 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أنعش الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو فريقه إنتر وأعاده إلى سكة الانتصارات بعد خمس مباريات لم يذق فيها «النيراتسوري» طعم الفوز في الدوري، بتسجيله ثنائية وتمريرة حاسمة في الانتصار على مضيفه إمبولي بثلاثية نظيفة، في منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الـ«سيري أ» الأحد، ليرتقي للمركز الخامس موقتًا في الترتيب.

وافتتح لوكاكو التسجيل لإنتر في الدقيقة 48 بيمناه الضعيفة، قبل أن يضاعف النتيجة بقذيفة يسارية عند الدقيقة 76، محققًا أول ثنائية له منذ عودته إلى النادي الإيطالي الصيف الماضي بعد موسم مع تشيلسي الإنجليزي، حسب «فرانس برس».

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وبتحرر الدولي البلجيكي الذي سبق أن سجّل ثلاث مرات فقط هذا الموسم في الدوري، قدم الهدف الثالث على طبق من فضة بتمريرة بينية أرضية إلى زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88، ليحقق إنتر فوزًا مهمًا.

ومع تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلاقي غريمه ميلان، حقق إنتر الأحد فوزه الأول خارج أرضه منذ أواخر يناير وأنهى سلسلة من خمس مباريات بلا فوز، أربع هزائم وتعادل، لفظته خارج سباق المقاعد المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

الفوز ارتقى بإنتر
ومع النقاط الثلاث التي حققها في أرض إمبولي، ارتقى «النيراتسوري» موقتًا إلى المركز الخامس مع 54 نقطة، متجاوزًا بنقطة نادي ميلان الذي يستضيف ليتشي في وقت لاحق الأحد.

ويتخلف إنتر بنقطتين عن روما الرابع في الترتيب الذي يختتم المنافسات الإثنين عندما يحل ضيفًا على أتالانتا بيرغامو السابع.

وتستكمل المباريات الأحد بقمة المرحلة عندما يحل نابولي المتصدر على يوفنتوس المنتشي بعودته إلى المركز الثالث مع تعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده، فيما يستضيف مونتسا فريق فيورنتينا، ويحل كريمونيزي على أودينيزي.

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