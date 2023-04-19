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إنتر يتخطى بنفيكا لمواجهة ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 11:12 مساء
إنتر يتخطى بنفيكا لمواجهة ميلان في نصف نهائي أبطال أوروبا
لاعب إنتر ميلان يسدد الكرة على مرمى بنفيكا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء 19 أبريل 2023 (تويتر)
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تأهل إنتر ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل إيجابياً بثلاثة أهداف أمام بنفيكا البرتغالي في ربع نهائي البطولة اليوم الأربعاء، مستفيداً من الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، لتكون نتيجة المباراتين (5-3) لصالح الإنتر.

وسجل ثلاثية إنتر نيكولا باريا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 61، وأنهى أهداف خواكين كوريا الأهداف في الدقيقة 78.

وأحرز هدف بنفيكا الأول فردريك أورسنيس، في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف أنطونيو سيلفا الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 86، وأحرز أليخاندرو جريمالدو الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

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وظهر إنتر ميلان بصورة مميزة في البطولة الأوروبية وبالأخص في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب النور بعد الفوز بهدفين دون رد.

ويلتقي إنتر مع جاره في المدينة الواحدة ميلان في الدور نصف النهائي بعد أن تخطى الأخير مواطنه نابولي متصدراً الدوري المحلي بالفوز عليه (1-صفر) ذهاباً ثم تعادله معه (1-1) إياباً.

وفي نصف النهائي الآخر، يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي ريال مدريد الإسباني، بعدما تجاوز الأخير فريق تشيلسي الإنجليزي أمس الثلاثاء، وتخطى الأول بايرن ميونيخ الألماني الأول.

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