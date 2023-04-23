أمام حشد غفير.. ديفيس يهزم غارسيا بالقاضية

القاهرة - بوابة الوسط

تغلّب الملاكم الأميركي جيرفونتا ديفيس بالقاضية على مواطنه راين غارسيا، في نزال دون لقب رسمي أقيم أمام حشد غفير، السبت في قاعة «تي موبايل أرينا» بالقرب من لاس فيغاس.

أرسل ديفيس، المكنى «تانك» الدبابة، غارسيا على أرض الحلبة مرة أولى في الجولة الثانية، فيما كانت التالية قاضية خلال الجولة السابعة، حسب «فرانس 24».

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وأحرز ديفيس فوزه التاسع والعشرين، بينها 27 بالضربة القاضية دون تلقي أي خسارة.

وكان ديفيس (28 عامًا) توِّج سابقًا بخمسة ألقاب عالمية في ثلاثة أوزان مختلفة «السوبر - ريشة، ووزن الخفيف، والسوبر- خفيف».

في المقابل، قال غارسيا (24 عامًا) الذي مُني بخسارته الأولى في 24 نزالاً «أردت النهوض لكني أخفقت».

نزال أثار الاهتمام

ورغم عدم التنافس على أي لقب؛ فإن النزال أثار الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرًا لخوضه من قبل ملاكمين لم يتذوقا طعم الهزيمة.

وبعد هذا الفوز، سيواجه الملاكم الذي يحظى برعاية من الملاكم الخارق فلويد مايويذر، المتوّج في خمس فئات مختلفة، الفائز في النزال المنتظر بين الأميركي دايفين هايني والأوكراني فاسيل لوماتشينكو المقرر في 20 مايو في لاس فيغاس.