تدريب تشيلسي.. بوتشيتينو يقترب وناغلسمان يبتعد

القاهرة - بوابة الوسط

يجري نادي تشيلسي الإنجليزي مباحثات مكثفة مع عدة مدربين من أجل قيادة مشروع النادي المستقبلي فنياً بداية من الموسم المقبل، ويقترب النادي اللندني من التوصل لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بينما يبتعد قليلاً المدرب الإسباني لويس إنريكي، والمدرب الألماني يوليان ناغلسمان.

وأوضح الصحفي الإيطالي في شبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو أن إدارة تشيلسي تتفاوض حالياً مع بوتشيتينو، مشيراً في الوقت نفسه أنه

لم يحدث اتفاق بعد، حيث حاولت إدارة «البلوز» الصيف الماضي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ليحل محل المدرب الألماني توماس توخيل المُقال، لكن الإدارة اتجهت في النهاية للمدرب الإنجليزي غراهام بوتر.

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وسافر في وقت سابق المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى لندن من أجل التفاوض حول قيادة تشيلسي في الموسم الجديد، بينما ربطت عدة تقارير إنجليزية بين المدرب المقال من تدريب بايرن ميونخ الألماني يوليان ناغلسمان و«البلوز».

ابتعاد ناغلسمان وإنريكي

فيما أكد فابريزيو رومانو انسحاب يوليان ناغلسمان من السباق ليصبح المدرب الرئيسي الجديد لتشيلسي، وانضم له المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتبقى المفاوضات جارية حالياً مع المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو.

ويقود حالياً المدرب واللاعب السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد الفريق حتى يونيو المقبل، خلفاً للمدرب الإنجليزي المقال غراهام بوتر، لحين توصل الإدارة لاتفاق مع مدرب آخر.