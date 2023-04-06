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رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 03:01 مساء
رسميا: فرانك لامبارد مدربا لتشيلسي حتى نهاية الموسم
مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعيين لاعبه ومدربه السابق فرانك لامبارد مديرا فنيا للـ«بلوز» حتى نهاية الموسم، خلفا للمقال غراهام بوتر.

وستكون مهمة لامبارد، الذي تحول من لاعب أيقونة للنادي بين 2001 و2014 وتوّج معه بطلا للدوري المحلي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا في 2012 إلى مدرب في 2018، أن يقود تشلسي الذي يحتل حاليا المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أحد المراكز المؤهلة أوروبيا، بينما تواصل الإدارة «عمليتها الدقيقة والشاملة من أجل العثور على مدرب دائم»، وفق «فرانس برس».

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وارتبط النادي اللندني بالمدرب الإسباني لويس إنريكي والألماني يوليان ناغلسمان من أجل تولي المهمة خلفاً للإنجليزي المُقال غراهام بوتر على رأس القيادة الفنية «للبلوز»، حسب ما أكده فابريزيو رومانو.

وقال رومانو أمس الأربعاء: «تستمر المحادثات مع جوليان ناغيلسمان ولويس إنريكي كخيارين رئيسيين للمستقبل لكن لامبارد يمكن أن يكون المسؤول حتى نهاية الموسم».

المحادثات تجري مع لامبارد
وأردف: «المفاوضات المباشرة تجري بالفعل مع لامبارد من خلال وكلائه الذين يتناقشون مع تشيلسي، سيكون أسطورة تشيلسي سعيداً بالعمل مجدداً في النادي، ويمكن أن يكون المدرب الجديد لتشيلسي في الساعات القليلة القادمة».

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