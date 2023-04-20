رئيس توتنهام: لا يهم الفوز بلقب.. يكفي كين أنه أسطورة الفريق

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي توتنهام الإنجليزي دانيال ليفي أن مهاجم الفريق هاري كين بات أسطورة النادي، ولا يهم إذا ما حقق لقباً مع النادي أو لا، مشيراً أنه يتمنى أن يرى تمثالاً لـ«الأمير» خارج ملعبهم.

وقال ليفي في تصريحات إلى «اتحاد كامبريدج»: «حقيقة أنه هداف سبيرز، إنه يصنع التاريخ معنا في كل مباراة»، وفق ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع رئيس توتنهام: «هاري كين يمكنه بالتأكيد الفوز بكأس في توتنهام، لكن كونه أسطورة أمر مهم أيضًا. أتمنى أن يكون هناك يوماً ما تمثال لهاري خارج ملعبنا».

بيع النادي للمستثمرين

وعن شائعات بيع النادي، قال الرئيس: «علينا واجب النظر في أي اقتراح يريد أي شخص تقديمه. كل ما سأقوله هو أننا لسنا في مفاوضات مع أي شخص ولم نكن في الأشهر الأخيرة».

وأردف: «كل الأشياء الموجودة في الصحف كانت غير صحيحة تماماً».

واختتم: «هل أنا سعيد لأننا لم نفز بأكثر من كأس واحد في السنوات الـ15 الماضية؟ بالتأكيد لا. لكنني أعتقد أيضاً أننا حظينا ببعض الأوقات الرائعة، الهدف النهائي هو الفوز بالجوائز. من الواضح أن هذا ما نحاول فعله. القول أسهل من الفعل».