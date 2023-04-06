ندومبيلي: رحلت عن توتنهام بسبب كونتي

القاهرة - بوابة الوسط

قال متوسط ميدان نادي توتنهام الإنجليزي تانغي ندومبيلي أنه اتجه إلى فريق نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن أخبره المدرب أنطونيو كونتي أنه خارج حساباته.

وقال ندومبيلي: «لم يكن هناك حل آخر مع توتنهام وأنا سعيد لاختيار نابولي. مع كونتي لم يكن هناك خيار»، وفق ما نقله الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع: «أردت أن أثبت جدارتي في الملعب لكنني كنت على هامش المجموعة، تم إبلاغي من اليوم الأول».