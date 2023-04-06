ندومبيلي: رحلت عن توتنهام بسبب كونتي

قال متوسط ميدان نادي توتنهام الإنجليزي تانغي ندومبيلي أنه اتجه إلى فريق نابولي الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بعد أن أخبره المدرب أنطونيو كونتي أنه خارج حساباته.
وقال ندومبيلي: «لم يكن هناك حل آخر مع توتنهام وأنا سعيد لاختيار نابولي. مع كونتي لم يكن هناك خيار»، وفق ما نقله الصحفي فابريزيو رومانو.
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وتابع: «أردت أن أثبت جدارتي في الملعب لكنني كنت على هامش المجموعة، تم إبلاغي من اليوم الأول».
نابولي لن يجدد الإعارة
وكشفت تقارير صحفية إيطالية اتجاه نابولي لتقديم الشكر للاعب الفرنسي البالغ 26 عاما، وعدم تفعيل بند الشراء بقيمة 30 مليون يورو، بعد المستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.
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