كونتي يكشف مستقبل هاري كين مع توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مدرب نادي توتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي عن رغبة إدارة النادي في الاحتفاظ بنجم الفريق هاري كين، رغم العروض الكثيرة التي أتت للاعب، مشيرًا أن قرار البقاء في يد اللاعب والنادي.

وقال كونتي ردًا على سؤال أحد الصحفيين له، هل طلب من إدارة توتنهام الإبقاء على كين؟، قال المدرب الإيطالي: «أعتقد يجب عليك أن تسأل الإدارة هذا السؤال»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وتابع كونتي: «بالتأكيد يريد النادي الاحتفاظ بهاري كين لبقية حياته المهنية. ثم أنت تعرف كرة القدم، أحيانًا لا يمكن التنبؤ بها، ليس من دوري اتخاذ قرار».

مهاجم من الطراز العالمي

وأشار المدرب أن قرار البقاء يبقى في يد اللاعب والنادي، أما عن رغبته هو، قال كونتي: «عندما يكون لديك مهاجم من الطراز العالمي مثله، فأنت تريده أن يبقى».

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما مع «السبيرز» في يونيو 2024، وسط اهتمام كبير من جانب أندية إنجليزية وأخرى ألمانية وإسبانية.