دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف

القاهرة - بوابة الوسط

تم إيقاف مايلز بريدجز لاعب تشارلوت هورنتس السابق لمدة 30 مباراة من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، بعد حادثة عنف منزلي عام 2022 تتعلق بوالدة أطفاله.

قالت الرابطة في بيان إن بريدجز الذي يعتبر لاعبًا حرًا لن يغيب سوى 10 مباريات إذا وقع في نهاية المطاف مع ناد جديد، حسب «فرانس برس».

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غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن موسم 2022 - 2023 بأكمله بعد الحادثة، وهو العامل الذي دفع الرابطة إلى اعتبار أنه نفذ بالفعل إيقافًا لـ20 مباراة.

ولم يطعن بريدجز في قضية جناية عنف منزلي في نوفمبر من العام الماضي بعد الحادثة التي وقعت في لوس أنجليس.

الرابطة تصدر بيانًا

وأصدرت رابطة الدوري قرارها الجمعة بعد إجراء تحقيق خاص بها تضمن التحدث إلى عدة شهود. كما سعت أيضًا إلى إجراء مشاورات مع خبراء في العنف المنزلي.

قالت في بيان إن «الإيقاف لمدة 30 مباراة يستند إلى جميع الحقائق والظروف الخاصة بهذه القضية ويأخذ في الاعتبار السلوك ونتيجته، وكذلك نتيجة القضية الجنائية، من بين عوامل أخرى».