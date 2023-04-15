  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 04:19 مساء
دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف
لاعب تشارلوت هورنتس السابق مايلز بريدجز. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تم إيقاف مايلز بريدجز لاعب تشارلوت هورنتس السابق لمدة 30 مباراة من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الجمعة، بعد حادثة عنف منزلي عام 2022 تتعلق بوالدة أطفاله.

قالت الرابطة في بيان إن بريدجز الذي يعتبر لاعبًا حرًا لن يغيب سوى 10 مباريات إذا وقع في نهاية المطاف مع ناد جديد، حسب «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: زاك لافين يقود شيكاغو بولز لإقصاء تورونتو رابتورز​
- دوري السلة الأميركي: بروكلين نتس سادس المتأهلين إلى «البلاي أوف»

غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا عن موسم 2022 - 2023 بأكمله بعد الحادثة، وهو العامل الذي دفع الرابطة إلى اعتبار أنه نفذ بالفعل إيقافًا لـ20 مباراة.

ولم يطعن بريدجز في قضية جناية عنف منزلي في نوفمبر من العام الماضي بعد الحادثة التي وقعت في لوس أنجليس.

الرابطة تصدر بيانًا
وأصدرت رابطة الدوري قرارها الجمعة بعد إجراء تحقيق خاص بها تضمن التحدث إلى عدة شهود. كما سعت أيضًا إلى إجراء مشاورات مع خبراء في العنف المنزلي.

قالت في بيان إن «الإيقاف لمدة 30 مباراة يستند إلى جميع الحقائق والظروف الخاصة بهذه القضية ويأخذ في الاعتبار السلوك ونتيجته، وكذلك نتيجة القضية الجنائية، من بين عوامل أخرى».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز

«أطفال أبطال» (4)‎: رمال كنز
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 16): مقلب النظارات الطبية
«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية

«ما وراء التاريخ»: معالم مدينة أبولونيا الأثرية
خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح

خلونا نحلموا 4 (حـ 15): التسامح
«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك

«أكلات ماجدة 2» (حـ 15): الرز الأفغاني وتشيز كايك
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): حلويات بريش في طرابلس
«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر

«أرزاق تساق 2023» (حـ 14): تحت الصفر
أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن الرئاسة

أول تصريح مالي بعد مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يكشف عن مداخيله بعد رحيله عن ...
بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟

بعد اشتباكات مع الجيش السوداني.. ما هي قوات الدعم السريع؟
حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية

حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن ...
30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء

30 فريقا في دورة الأخوة الجماهيري بتاورغاء
أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري

أحمد دياب مهندس الفن المسرحي والكاريكاتيري
تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»

تحدث عن ابتكارين.. مسؤول في فيسبوك: تشات جي بي تي «ليس ثوريا على الإطلاق»
«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري

«كتب ليبية 2» (حـ9): كتاب «ذكريات حياتي»، وهبي البوري
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 15): مقلب توصيل البيتز 2
رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)

رحاليستا في «أساطير الأكل» (5): مطعم العم وردي (مصر)
«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين

«أطفال أبطال» (3)‎: الرفيقين
خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات

خلونا نحلموا 4 (حـ 14): لافتات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
رئيس الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يغازل مبابي
رئيس الألعاب الأولمبية في باريس 2024 يغازل مبابي
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر سيتي «المهدد»
مانشستر سيتي يتمسك بأمل المنافسة على «البريميرليغ» أمام ليستر ...
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من ...
دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف
دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف
دوري السلة الأميركي: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «البلاي أوف»
دوري السلة الأميركي: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية
سفيان أمرابط.. على رادار ثلاثة أندية أوروبية...
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
مدرب برشلونة: قرار تجديد بوسكيتس غير مرتبط بعودة ميسي
مدرب برشلونة: قرار تجديد بوسكيتس غير مرتبط بعودة ميسي...
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه
رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه...
مدرب برشلونة: غافي لن يكون سعيدًا خارج كتالونيا
مدرب برشلونة: غافي لن يكون سعيدًا خارج كتالونيا...
دوري السلة الأميركي: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى «البلاي أوف»
دوري السلة الأميركي: هيت وتمبروولفز يكملان عقد المتأهلين إلى......
دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف
دوري السلة الأميركي: إيقاف مايلز بريدجز 30 مباراة بسبب العنف...
المزيد