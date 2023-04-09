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فالفيردي «يلكم» لاعب فياريال بسبب ابنه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 04:50 مساء
فالفيردي «يلكم» لاعب فياريال بسبب ابنه
منافسة على الكرة بين لاعب ريال مدريد فالفيردي ولاعب فياريال أليكس بايينا خلال المواجهة بينهما في الدوري الإسباني، 8 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أقدم الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد على لكم لاعب فياريال أليكس بايينا في الوجه بعد الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم السبت، بحسب تقارير إعلامية في إسبانيا.

واشتكى بايينا عبر حسابه على «تويتر» الأحد من تعرضه لهجوم، ونفى أنه أهان عائلة فالفيردي، وهو ما أشارت إليه بعض التقارير على أنه سبب غضب الأوروغوياني، وفق «فرانس برس».

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وكتب بايينا «أنا حزين للغاية للهجوم الذي تعرضت له بعد المباراة وفوجئت بما يقولونه عني، هذا الأمر عار من الصحة».

ولم يستجب ريال مدريد وفياريال لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وتغلب فياريال على ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو»، وبعد المباراة أفادت تقارير إسبانية أن فالفيردي انتظر أمام حافلة الفريق الزائر لمواجهة بايينا.

وكتب تشيسكو نادال مندوب فريق فياريال على «تويتر» الأحد قبل أن يحذف منشوره في وقت لاحق «فيدي فالفيردي، بلطجي وجبان».

الحكم لم يذكر الواقعة في تقريره
ولم يذكر الحكم خافيير ألبيرولا روخاس أي إشارة إلى الحادثة في تقريره عن المباراة.

وذكرت جريدة «ماركا» الإسبانية أن مصادر مقربة من فالفيردي قالت إن بايينا أزعج لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا في يناير بالحديث عن طفله الذي لم يولد بعد.

وكشفت صديقة فالفيردي مينا بونينو في فبراير أن الشريكين اعتقدا أنهما فقدا طفلهما، ولكن تبيّن في ما بعد أن الحمل جيد.

وذكرت «ماركا» أن بايينا أشار مرة أخرى إلى طفل فالفيردي خلال مباراة السبت، ما أدى إلى تلك المواجهة.

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