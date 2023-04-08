ريال مدريد يسعى لحماية كامافينغا بعقد جديد

القاهرة - بوابة الوسط

يعمل نادي ريال مدريد الإسباني على الحفاظ على لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينغا لفترة طويلة داخل قلعة «سنتياغو بيرنابيو»، إذ يعتبره الريال مستقبل الفريق.

وسيعرض ريال مدريد صفقة طويلة الأمد قريبا على متوسط الميدان الفرنسي البالغ 20 عاما، حسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وحقق كامافينغا خلال عامين فقط داخل النادي الملكي معظم البطولات الأوروبية، إذ حقق دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بينما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق كأس العالم الماضية في قطر، حينما خسر النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني.

الانتقال في صيف 2021

وانتقل لاعب رين الفرنسي السابق نحو العاصمة مدريد في صيف 2021، ويمتد عقد كامافينغا مع ريال مدريد حتى صيف 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للنجم الفرنسي 60 مليون يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويعمل الريال على تجديد عقد لاعبه الذي يحظى باهتمام الأندية الإنجليزية، وسيرفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى مليار يورو، إلى جانب زيادة راتبه.