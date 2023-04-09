ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

سجل ريال مدريد خسارة مدوية أمام ضيفه فياريال (2-3) ضمن منافسات المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، تكون قد أبعدته نهائيا عن سباق اللقب، إذ تجمد رصيده عند 59 نقطة، متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر والذي يستقبل جيرونا، الإثنين.

ويخوض النادي الملكي، الثلاثاء، مباراة حامية أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما تلقى ضربة معنوية السبت على ملعبه «سانتياغو برنابيو» بخسارته أمام ضيفه فياريال، حسب «فرانس برس».

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الخسارة تأتي قبل أربعة أيام من الموقعة القارية أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقرر مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة المخضرمين لوكا مودريتش وتوني كروس، وزج بالثلاثي ماركو أسنسيو وأورليان تشواميني ودانيال سيبايوس في الوسط.

وحمل كريم بنزيمة الذي خرج في الدقيقة 59 شارة القيادة بعدما تألق في الفترة الأخيرة بتسجيله ثلاثية مرتين في مباراتين تواليا أمام بلد الوليد (6-صفر) في الدوري وغريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة أخرجته من نصف نهائي الكأس المحلية.

ريال مدريد يخسر أمام ضيفه فياريال. (إنترنت)