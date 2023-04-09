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دوري الأبطال يثير صراعا ثلاثيا في «البريميرليغ» بين نيوكاسل ويونايتد وتوتنهام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 03:39 مساء
دوري الأبطال يثير صراعا ثلاثيا في «البريميرليغ» بين نيوكاسل ويونايتد وتوتنهام
راشفورد يقود مانشستر يونايتد في «البريميرليغ». (إنترنت)
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بقي الصراع محتدما نحو التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا بين أندية نيوكاسل ومانشستر يونايتد وتوتنهام بفوزها جميعها في المرحلة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ».

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ويتساوى نيوكاسل الثالث مع يونايتد الرابع برصيد 56 هدفا، ويتفوق الأول بفارق الأهداف، وكلاهما يتقدم على توتنهام بفارق 3 نقاط، علما بأن الأخير لعب مباراة أكثر.

كان مانشستر يونايتد أول المنتصرين بعد أن حقق فوزه الثاني على التوالي، على ضيفه إيفرتون بثنائية نظيفة على ملعب أولدترافورد.

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