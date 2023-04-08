الدوري الألماني: بايرن يحافظ على الصدارة بفوزه على فرايبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ بهدف نظيف في مباراة ثأرية، فيما انتزع الثاني فوزاً صعباً أمام ضيفه أونيون برلين بهدفين لهدف السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وثأر بايرن من فرايبورغ الذي كان أخرجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بفوزه عليه (2-1) الثلاثاء، فيما عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات بعدما لقي مصير بايرن في الكأس بخسارته أمام لايبزيغ حامل اللقب (صفر-2)، وتخليه عن الصدارة لبايرن بالذات بخسارته أمامه (2-4) في المرحلة الماضية، وفق «فرانس برس».

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ورفع بايرن الذي حقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رصيده إلى 58 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة. وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة في المركز الرابع.

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ولم يذق عملاق بافاريا، في ثالث مباراة له مع مدربه الجديد توماس توخيل الذي حلّ بدلاً من يوليان ناغلسمان المُقال أخيراً من مهامه، طعم الخسارة منذ 19 مارس في الدوري عندما خسر أمام باير ليفركوزن بهدفين لهدف.

وتحضّر بايرن بأفضل طريقة لمواجهته القارية المنتظرة بعد ثلاثة أيام في عقر دار مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن تشكيلة بايرن المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو للإيقاف، والحارس مانويل نوير والفرنسي لوكاس هرنانديز والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ للإصابة، ودفع توخيل بالمهاجمين السنغالي ساديو مانيه وسيرج غنابري في المقدمة.