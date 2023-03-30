آينتراخت فرانكفورت يؤكد بقاء راندال موني

القاهرة - بوابة الوسط

نفى المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني وجود أي نية لدى إدارة الفريق لبيع لاعبه الفرنسي راندال كولو موني في الصيف المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم النظر لأي عروض «عادية» للاعب.

وأكد الصحفي في شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية فابريزيو رومانو أن موقف النادي الألماني واضح دائماً بشأن اللاعب الفرنسي، مشيراً أن آينتراخت يأمل في الإبقاء على موني لمدة موسم آخر على الأقل، قبل بيعه في 2024، بعد بطولة اليورو التي ستقام في ألمانيا.

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وذكر رومانو عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» أن فرانكفورت لن ينظر لأي عرض عادي سيقدم للاعب، لكنه في حالة وصول عرض «مجنون»، فإن فكرة النادي ستتغير.

لا نية لبيع اللاعب

وأكد المدير الرياضي لنادي إينتراخت فرانكفورت ماركوس كروستش في تصريحات صحفية: «ليس لدينا أي نية لبيع كولو مواني الآن. الضجيج عنه مفهوم وعادي».

وأردف: «موسم آخر معنا سيكون جيداً لراندال، نريد الاستمرار وليس بالضرورة بيعه».