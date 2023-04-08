بايرن ميونخ يلتقي مجددا بمحطم أحلامه فرايبورغ في «بوندسليغا» وسط ترقب لانتقام توخيل

القاهرة - بوابة الوسط

يعود بايرن ميونخ لمواجهة مضيفه فرايبورغ، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الـ27 لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، ويتطلع بايرن لرد اعتباره من خسارته المفاجئة (1-2) على ملعبه أمام فرايبورغ في اللحظات الأخيرة من عمر مباراتهما التي جرت الثلاثاء الماضي، في دور الثمانية بكأس ألمانيا.

ورغم تقدم بايرن بهدف حمل توقيع دايوت أوباميكانو على فرايبورغ، في اللقاء الذي أقيم بينهما بملعب «أليانز أرينا»، فإن الضيوف قلبوا الطاولة، عقب تسجيل نيكولا هوفلر هدف التعادل، قبل أن يحرز لوكاس هوبلير الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

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جاءت تلك الخسارة لتحطم أحلام بايرن بالتتويج بالثلاثية التاريخية الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أثارت قلق جماهيره قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

حملت تلك المباراة الهزيمة الأولى لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل، الذي تولى المسؤولية مؤخرا خلفا ليوليان ناغلسمان، الذي أقيل من منصب المدير الفني.

يسعى بايرن لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب «بوندسليغا»، الذي توج به في المواسم العشرة الأخيرة، حيث يمتلك 55 نقطة حاليا، مبتعدا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منافسه التقليدي بوروسيا دورتموند.