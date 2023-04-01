بيبي ماروتا: لوكاكو سيعود لتشيلسي بنهاية إعارته

القاهرة - بوابة الوسط

صرح المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى ناديه تشيلسي عقب نهاية فترة إعارته مع الفريق، مؤكداً أنه لم يجرِ اتخاذ قرارٍ بشأن مستقبله بعد.

وقال ماروتا في تصريحات إعلامية اليوم: «من المبكر أن نقول ما سيحدث لمستقبله. أتمنى أن يكون أداء روميلو القادم جيدًا»، وفق «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وأردف: «لوكاكو يحب الإنتر، الأمر واضح جدًا. بالطبع هو على سبيل الإعارة، سيعود إلى تشيلسي ثم سنتخذ قرارًا معاً».

مستقبل الثنائي باستوني وأونانا

أما بخصوص مستقبل الثنائي أليساندرو باستوني وأندريه أونانا قال: «كما تعلمون جميعًا، عندما يريد اللاعبون البقاء في النادي، أصبح كل شيء أسهل، طلبت من اللاعبين التركيز على نهاية الموسم الحالي وعدم القلق بشأن تجديد العقد».

وواصل: «لا يزال هناك الكثير من المباريات القوية والصعبة، وسنركز جميعًا على الشهر المقبل».