لوكاكو يقود إنتر ميلان لفوز قاتل على بورتو في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

منح البديل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إنتر الإيطالي فوزا قاتلا بهدف نظيف على ضيفه بورتو البرتغالي، بتسجيله الهدف الوحيد عند الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

ومنح لوكاكو دفعة معنوية لإنتر لبلوغ الدور ربع النهائي في المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2011 قبل لقائهما في لشبونة بعد ثلاثة أسابيع، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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واستفاد إنتر من إكمال بورتو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 إثر طرد أوتافيو ليسجل الهدف الوحيد.

صديقا الأمس في لاتسيو

وجمعت هذه المواجهة بين المدربين سيموني إنزاغي وسيرجيو كونسيساو، الزميلين السابقين في لاتسيو الإيطالي الذي أحرزا سويا معه الدوري والكأس في 2000، والكأس في 2004 بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية 1999.

وتأهل إنتر إلى ثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت بايرن ميونيخ الألماني المتصدر بالإضافة إلى برشلونة الإسباني الذي حل ثالثا، لينتقل إلى مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».