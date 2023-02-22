إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل إنتر ميلان الإيطالي منافسه بورتو البرتغالي، الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في محاولة للتتويج باللقب القاري الذي حصده ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010، بينما بورتو اقتنصه في 1987 و2004.

من جانبه، شدد مدرب إنتر سيموني إنزاغي على ضرورة تقديم مباراة جيدة، قائلًا في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء «يتعين علينا تقديم مباراة كبيرة، خصوصًا بالرأس، يجب أن نلعب برأسنا في مباريات مماثلة، والظهور كفريق في اللحظات الصعبة».

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ورغم أن إنزاغي عبر عن سعادته لملاقاة مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، زميله السابق في نادي لاتسيو الإيطالي، فإنه أقر بصعوبة المواجهة قائلًا: «فريقهم جيد، فقد حقق 10 انتصارات تواليًا». وكان إنزاغي وكونسيساو قد أحرزا الدوري والكأس في 2000 مع لاتسيو، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية 1999، ويأمل إنتر في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2011.