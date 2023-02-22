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إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 04:16 مساء
إنتر يستقبل بورتو في لقاء الأصدقاء.. والسيتي ضيفا ثقيلا على لايبزيغ
مباراة سابقة لإنتر ميلان. (إنترنت)
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يستقبل إنتر ميلان الإيطالي منافسه بورتو البرتغالي، الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في محاولة للتتويج باللقب القاري الذي حصده ثلاث مرات في 1964 و1965 و2010، بينما بورتو اقتنصه في 1987 و2004.

من جانبه، شدد مدرب إنتر سيموني إنزاغي على ضرورة تقديم مباراة جيدة، قائلًا في المؤتمر الصحفي، الثلاثاء «يتعين علينا تقديم مباراة كبيرة، خصوصًا بالرأس، يجب أن نلعب برأسنا في مباريات مماثلة، والظهور كفريق في اللحظات الصعبة».

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ورغم أن إنزاغي عبر عن سعادته لملاقاة مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو، زميله السابق في نادي لاتسيو الإيطالي، فإنه أقر بصعوبة المواجهة قائلًا: «فريقهم جيد، فقد حقق 10 انتصارات تواليًا». وكان إنزاغي وكونسيساو قد أحرزا الدوري والكأس في 2000 مع لاتسيو، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبية 1999، ويأمل إنتر في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى منذ 2011.

بيب غوارديولا يشيد بلايبزيغ
تحدث المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا عن مواجهة لايبزيغ، الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن المنافس لا يمكن إيقافه، وتحدث غوارديولا عن سبب غياب كيفين دي بروين وإيمريك لابورت عن تلك المواجهة قائلا «إنه المرض، لا أعرف ما إذا كانا سيشاركان في مباراة الدوري بنهاية الأسبوع، لم يكن شعور دي بروين جيدًا عقب مباراة فورست، أما إيميريك فلم يكن كذلك، هذه أمور من الوارد حدوثها».
 
وأضاف «عقب القرعة شعرت أن لايبزيغ خصم صعب، نعرف الجودة التي يتمتعون بها منذ سنوات عديدة، يملكون ثقافة اللاعبين الشباب والتعاقدات والنمط الواضح في اللعب بتواجد عدد كبير في الوسط، إضافة إلى القوة البدنية في التحولات، وهذا شأن الكرة الألمانية، لا يمكن إيقافهم، أكن لهم الكثير من الاحترام».

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