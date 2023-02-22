صلاح يعادل إنجاز دروغبا ويكسر رقم جيرارد في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

عادل نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إنجاز الإيفواري ديدييه دروغبا أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يأتي هذا بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه ليفربول الإنجليزي خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز حامل اللقب بنتيجة (5-2) بفضل ثنائية لكل من فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.

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وأحرز صلاح هدفه الـ44 في البطولة القارية، ليعادل الرقم القياسي لدروغبا، النجم الأسطوري لتشيلسي الإنجليزي، كما كسر الرقم القياسي لأسطورة ليفربول ستيفين جيرارد بعدما سجل هدفه رقم 42 بقميص الفريق الإنجليزي في دوري الأبطال، مقابل تسجيل جيرارد 41 هدفًا.

واعتلى صلاح صدارة قائمة هدافي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، برصيد 8 أهداف متفوقًا بهدف وحيد على كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان الفرنسي.