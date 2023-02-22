كلوب متحسرا: بداية ليفربول رائعة.. والريال عاقبنا على السلبية والتهريج

القاهرة - بوابة الوسط

أبدى المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، حسرته لخسارة فريقه القاسية (2-5) أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، وأصبح ليفربول على مشارف الخروج من المسابقة القارية، التي توج بها 6 مرات، بعدما فرط في تقدمه (2-0) في ربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، ليتلقى خسارة قاسية أمام حامل اللقب، على ملعب آنفيلد، معقل الفريق الأحمر.

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وأشار كلوب إلى أن فريقه فقد الزخم الذي كان يتمتع به في بداية اللقاء، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة الأوروغواياني داروين نونيز، والمصري محمد صلاح، بعدما أحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الريال الأول، وقال كلوب لشبكة «تي بي سبورت» البريطانية الرياضية عقب المباراة: «كانت البداية رائعة بالنسبة لنا، لقد كانت باختصار هي الطريقة المثلي التي كنا نريد أن تسير المباراة بها. تسببنا في مشاكل في كل مكان، وقرأنا اللقاء جيدا، وبدأنا بشكل قوي للغاية لنتقدم بثنائية نظيفة».

وأضاف: «أصابتنا السلبية بعض الشيء بعدما تلقينا الهدف الأول. لم نستطع مجاراتهم، وعندما تصبح سلبيا تتم معاقبتك. الهدف الثاني بمثابة تهريج. ما كان ينبغي أن لا يحدث قد حدث وأصبحت النتيجة (2-2)، كان يتعين علينا الاحتفاظ بالكرة، ولكن في الشوط الثاني بصفة خاصة فقدنا الكثير من الكرات في لحظات غريبة. ومنحنا الفرصة للاعبي الريال لفرض سيطرتهم».

يلتقي الفريقان على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الريال في 15 مارس المقبل، ورغم إدراك كلوب للتحدي الذي ينتظره، فإنه شدد على أن فريقه سيبذل قصارى جهده في مباراة الإياب، قائلا «سنذهب إلى مدريد ونلعب مباراة كرة قدم. إذا كان علينا تسجيل الأهداف هناك، فستكون كل هجمة مرتدة فرصة لهم. يتعين علينا أن نتعلم من تلك الليلة».